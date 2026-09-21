Vox pide la dimisión de Viñuales por sus políticas en seguridad, "islamismo" y fiscales en Tarragona

El portavoz de Vox en el Parlament de Catalunya, Joan Garriga, en una foto de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press

TARRAGONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha pedido este lunes la dimisión del alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, "por sus políticas en seguridad, sus políticas en islamismo y sus políticas impositivas y fiscales".

"Nos ha traído una inseguridad que es totalmente insufrible para la gente de Tarragona. Por supuesto, también queremos denunciar la alfombra roja que le pone al islamismo", ha dicho en declaraciones a periodistas en Tarragona.

Garriga ha criticado también, por otra parte, "la carga impositiva que sufre la gente de Tarragona, con la zona azul carísima, el IBI carísimo con solo bonificaciones a sus amigos, a sus fundaciones y a sus administraciones públicas".

El dirigente de Vox ha pedido también la dimisión de Viñuales por, según él, "estar vinculado o estar presente en una causa de narcotráfico, como consumidor o lo que sea", en relación a la transcripción de una presunta conversación telefónica que el alcalde enmarca en la relación profesional que mantenía como abogado con la persona investigada.

EL CATALÁN EN EUROPA "NO ES UNA PRIORIDAD"

Por otra parte, después de que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, haya explicado que España volverá a pedir la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la reunión de este martes del Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea (UE), Garriga ha sostenido que para Vox "que el catalán se pueda hablar en Europa no es una prioridad".

"Ya se puede hablar una lengua catalana, como es el español, que es la mayoritaria de los catalanes. Y lo que es prioritario en Europa es que se defiendan las fronteras, tanto de las personas como de las mercancías. Tenemos un descontrol total, como se ha podido ver en Ceuta, y aquí es donde se tienen que centrar los esfuerzos", ha concluido.

Preguntado por la amnistía al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha reiterado que lo que pide su formación es que vuelva a Catalunya y "sea juzgado y pase por la cárcel".