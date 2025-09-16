Vox pide a la Sindicatura de Comptes "fiscalizar el gasto en inmigración ilegal" en Catalunya

Tacha las protestas contra La Vuelta y la decisión sobre Eurovisión de "cortina de humo" del Gobierno

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en el Parlament María García ha anunciado este martes que el grupo parlamentario ha registrado una propuesta para que la Sindicatura de Comptes elabore un informe para "fiscalizar el agsto en inmigración ilegal" en Catalunya entre 2018 y 2025.

En una rueda de prensa en la Cámara catalana, García ha asegurado que la Generalitat "oculta los datos" sobre inmigración, porque si no, a su parecer, los catalanes saldrían a la calle a reclamar justicia.

Ha criticado que la Generalitat se gasta "más de 4.300 euros mensuales" en mantener a cada menor no acompañado lo que, según Vox, supone 10 veces más que lo que se destina a la enseñanza de un niño de primaria o secundaria.

García también ha dicho que Vox quiere suprimir la figura del arraigo en la regularización de la situación de los inmigrantes porque "se concibió como algo excepcional y en los últimos 5 años lo han solicitado casi 400.000 personas de forma fraudulenta".

VUELTA A ESPAÑA Y EUROVISIÓN

Sobre las protestas propalestinas que impidieron celebrar la última etapa de la Vuelta Ciclista a España este domingo, ha asegurado que son una "cortina de humo", y ha añadido, textualmente, que el caos en las calles ha sido financiado y alentado por el Gobierno.

También ha criticado la decisión de RTVE de no participar en Eurovisión si se presenta Israel: "Mientras se esté hablando de RTVE y de Eurovisión, no se está hablando de que el señor Pedro Sánchez ha tenido escondido en su casa a su hermano meses para que no pague impuestos".