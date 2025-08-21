Vox propone un paquete de medidas contra amenazas a comercios por motivos lingüísticos en Barcelona

Archivo - El presidente de VOX en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro-Pulido, durante un pleno en el Ayuntamiento de Barcelona, a 28 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en Barcelona ha propuesto un paquete de medidas para combatir las amenazas a comercios por motivos lingüísticos, al hilo de los ataques recibidos por una heladería durante las fiestas de Gràcia por no atender en catalán.

En un comunicado este jueves, la formación pide que el Ayuntamiento popular se persone como acusación popular en caso de abrirse procedimientos judiciales, que el gobierno municipal convoque una comisión extraordinaria para condenar hechos de este tipo y que se abra una oficina dedicada a asesorar a las víctimas.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Gonzalo de Oro, ha sostenido que la capital catalana debería ser un "ejemplo en el respeto de sus vecinos y sus derechos, independientemente de la lengua que utilicen", y ha recordado que tanto español como catalán son lenguas oficiales en Catalunya.