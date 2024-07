Vox tilda de "ruido demagógico" las declaraciones de Colau sobre la extrema derecha francesa

BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro Pulido, ha tildado de "ruido demagógico" las declaraciones de la exalcaldesa y líder de BComú, Ada Colau, que llamó este martes a vencer a la extrema derecha este domingo en la segunda vuelta de la elecciones francesas, en un acto de campaña del Nuevo Frente Popular.

"Por mucho ruido demagógico que haga Colau, desde Vox seguiremos destapando su fracasada y ruinosa gestión al frente del Ayuntamiento", ha dicho De Oro, según un comunicado del grupo municipal este miércoles.

También ha señalado que "Colau no encuentra su sitio en la oposición y no lleva nada bien que su ex socio Jaume Collboni no la quiera en el gobierno municipal".