Vueling propone 6 destinos para dar la bienvenida a 2026

Archivo - Vueling propone 6 destinos con música y fiesta para dar la bienvenida a 2026 - VUELING - Archivo

BARCELONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha propuesto 6 destinos para dar la bienvenida al 2026: Berlín, Viena, Roma, Londres, Lisboa y Gran Canaria, informa en un comunicado este jueves.

La aerolínea ha planteado estas opciones para que los viajeros puedan disfrutar de conciertos, festivales, fiestas al aire libre y "propuestas musicales para todos los gustos: desde valses y música clásica hasta DJs internacionales, grandes eventos urbanos o celebraciones frente al mar".

Para estas fechas, Vueling conecta Barcelona con Berlín con hasta 12 frecuencias semanales, y anima a sus clientes a celebrar "una de las mayores fiestas de fin de año al aire libre de Europa con el Silvester am Brandenburger Tor", con DJs y conciertos en directo.

También ofrece 3 frecuencias semanales hacia Viena, y destaca de "el emblemático concierto de año nuevo en el Musikverein y los valses al aire libre en el Silvesterpfad", así como el Concerto di Capodanno en el Circo Máximo de Roma, donde ofrece conexiones desde Barcelona, Málaga, Valencia y Alicante.

"MÚSICA EN VIVO"

Sobre Londres, con conexiones desde 9 ciudades españolas, llama a visitar "la música en vivo, cultura urbana y el icónico espectáculo pirotécnico del London Eye", así como clubs como Fabric o Ministry of Sound, y de Lisboa, con conexiones desde Barcelona, Bilbao y Palma de Mallorca, los conciertos en la Praça do Comércio.

En cuanto a la representación española de esta lista de propuestas, Gran Canaria --conectada por la aerolínea con Barcelona, Málaga, Alicante, Bilbao, Santiago, Sevilla, Granada y Valencia--, Vueling recomienda vivir en primera persona los conciertos en Santa Catalina o Playa del Inglés.