Vueling renueva su acuerdo con la asociación Mil y Un Sueños para ayudar a niños con enfermedades

Imagen de un vuelo de Vueling y Mil y Un Sueños - VUELING

BARCELONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha renovado por segundo año consecutivo su acuerdo de colaboración con la asociación sin ánimo de lucro Mil y Un Sueños, que ayuda a niños con enfermedades graves, informa la aerolínea del grupo IAG este miércoles en un comunicado.

El objetivo de la colaboración pasa por facilitar el transporte aéreo a las familias y menores que se encuentran en tratamiento, permitiéndoles vivir experiencias y contribuyendo así a su bienestar.

La directora de Asuntos Corporativos, Marca y Sostenibilidad de Vueling, Sandra Hors, ha explicado que acompañar a los niños y sus familias en un momento tan significativo demuestra que la actividad de la compañía puede contribuir a mejorar su bienestar y "crear recuerdos que perduren en el tiempo".