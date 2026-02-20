Vueling, la segunda aerolínea "más puntual de Europa" con un índice del 85,47% en vuelos operados

Imagen de un avión de Vueling. - VUELING

BARCELONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vueling, la aerolínea perteneciente al grupo IAG, ha registrado un índice de puntualidad del 85,47% en los más de 15.000 vuelos operados en enero, lo que la posiciona como la "segunda compañía más puntual de Europa", según los datos del informe 'The most on-time Airlines' de la consultora Cirium compartidos este viernes por la empresa en un comunicado.

Además, Vueling ha liderado la puntualidad en ciertas infraestructuras en enero, como en el Aeropuerto de Barcelona, con una puntualidad del 86,8% en los 9.600 vuelos operados en enero, una cantidad de operaciones que, resalta la aerolínea, la sitúa también a la cabeza en número de vuelos y "se sitúa muy por encima de los niveles operativos del resto de aerolíneas".

También encabeza la puntualidad en enero dentro de su categoría en los aeropuertos de Bilbao, con un 89,3%, y Santiago de Compostela, con otro 84,2%.