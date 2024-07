Wagensberg (ERC) asegura que le gustaría "volver colectivamente" y espera que se archive su caso

No quiere ser un "efecto limitador" de la vuelta de Rovira y esperará resolución del TS de su causa



BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de ERC en el Parlament Rubén Wagensberg ha asegurado que le gustaría "volver colectivamente" a Catalunya, después de que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, haya afirmado que le gustaría volver este sábado, y ha deseado que se archive su causa en el Tribunal Supremo (TS), al igual que ha ocurrido con la causa del 'Tsunami Democràtic' en la Audiencia Nacional (AN).

En una entrevista este martes en 3Cat recogida por Europa Press, ha explicado que su nombre aparece en la investigación después de julio del 2021, por lo que "no queda otra alternativa a que la instructora archive" la causa, pero ha añadido que hasta que no lo vea por escrito no podrá celebrarlo.

Wagensberg ha sostenido que ha intentado "limitar mucho" generarse expectativas de retorno, pero ha añadido que es inevitable comenzarlo a valorar después del archivo de la causa del 'Tsunami'.

Ha asegurado que no quiere ser un "efecto limitador" de la vuelta de Rovira, y ha explicado que esperará a ver si en los próximos días hay alguna resolución del Tribunal Supremo (TS) sobre su caso.

El diputado republicano ha sostenido que marcharse a Suiza ha servido para que no se produjese su declaración ante el juez, y ha apostado por trabajar para "intentar que esto no le vuelva a pasar a nadie nunca más" y asimilar el Código Penal español a las directivas europeas.

"Ha sido una causa de Estado, una intromisión directa del poder judicial en el legislativo", ha criticado en alusión a la Ley de Amnistía, y ha defendido solucionarlo de cara al futuro para que nadie deba sentir esta indefensión que asegura haber experimentado él.