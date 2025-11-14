Welcome IT Day congrega en Barcelona unos 400 estudiantes para promover su inserción laboral

BARCELONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición del Welcome IT Day, que busca promover la inserción laboral y la retención de talento digital en Barcelona, ha reunido a más de 400 estudiantes de más de 90 países de todo el mundo este viernes por la mañana en la Sala Apolo de Barcelona.

Los estudiantes provienen de una veintena de universidades y centros educativos, así como de academias tecnológicas internacionales, según ha informado en un comunicado el Mobile World Capital Barcelona, coorganizador del evento junto al Ayuntamiento de Barcelona.

En el encuentro también han participado 18 empresas, con proyectos de desarrollo tecnológico que requieren de perfiles digitales especializados, y que buscan atraer y retener el talento tecnológico en la ciudad.

En la última década, la demanda de profesionales digitales ha crecido de manera sostenida, con 35.000 ofertas en 2024, un aumento del 120% respecto a 2018.

Asimismo, en Barcelona uno de cada tres profesionales digitales es extranjero, y en 2024 se incorporaron 1.881 nuevos trabajadores de fuera de Catalunya, especialmente en áreas clave como ciberseguridad, desarrollo de aplicaciones web y cloud, reforzando la ciudad como referente global en innovación y tecnología.