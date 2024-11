El WeMind Internacional Forum reunirá cerca de 500 profesionales en salud mental en Barcelona

Acogerá más de 200 empresas el 26 y 27 de noviembre

BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El WeMind Internacional Forum reunirá cerca de 500 profesionales en las áreas de longevidad, neurociencias y salud mental, y más de 200 empresas de 10 sectores diferentes en el World Trade Center Barcelona el 26 y 27 de noviembre, informa este jueves en un comunicado.

Se trata de una iniciativa del Clúster de la Salud Mental de Catalunya, WeMind Cluster, que agrupa "todos los 'stakeholders" (hospitales, universidades, centros de investigación, laboratorios farmacéuticos), la Generalitat y la Diputación de Barcelona.

El evento tiene como objetivo "potenciar la actividad empresarial y la innovación fomentado el intercambio de ideas y la colaboración entre sectores" y contará con expertos tanto a nivel nacional como internacional.

El presidente de WeMind Cluster, Francesc Xavier Arrufat, ha afirmado que el foro servirá para que "fructifiquen nuevas relaciones, se abran ideas inspiradoras, se generen nuevos proyectos y prosperen nuevas líneas de productos y servicios útiles a las personas y a la comunidad".

6 ÁREAS TEMÁTICAS

El foro abordará cuestiones clasificadas en áreas elegidas a partir de las tendencias identificadas en el plan estratégico de salud mental y autonomía personal de Catalunya, elaborado en 2023 por la agencia para la competitividad Acció de la Generalitat.

Así, constará de 6 áreas temáticas: atención y cuidados, transformación digital, nuevos modelos de vivienda, retos sociales, longevidad y desarrollo de negocios.

PONENTES

La baronesa Susan Greenfield se encargará de la sesión inaugural como consejera delegada de Neuro-Bio Ltd, empresa que ha desarrollado un biomarcador para diagnosticar el Alzheimer antes de la aparición de los síntomas, y expondrá la ponencia 'Societal Challenges to live longer and better'.

Destacan también ponentes como la fundadora del Euro Mediterranean Economists Association (Emea), Rym Ayadi, la investigadora en políticas de cuidados de la London School of Economics, Adelina Comas, el jefe de neuropsiquiatría del Hospital de Massachussets, Joan Camprodon, y el director de estrategia empresarial de Acció, Joan Martí.