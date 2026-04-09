Werfen cierra 2025 con unas ventas de 2.131 millones de euros, un 3,3% más

Archivo - Sede de Werfen en L'Hospitalet de Llobregat - WERFEN - Archivo

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Werfen cerró el ejercicio 2025 con unas ventas de 2.131 millones de euros, un 3,3% más que en el año anterior, "apoyadas en la fortaleza de su negocio subyacente y la diversificación geográfica", informa en un comunicado este jueves.

La empresa ha destacado el aumento de ventas a pesar del entorno macroeconómico, que ha definido de excepcional, y que "los fundamentales de la compañía han demostrado una gran solidez".

El Ebitda de la empresa fue de 473 millones, lo que "refleja la capacidad de la empresa para absorber las tensiones geopolíticas, protegiendo al mismo tiempo un ambicioso plan de expansión e inversión a nivel global".

El ceo de Werfen, Alejandro Risso, ha destacado que la compañía ha seguido "invirtiendo con visión de futuro" y que está en buena posición para capturar el crecimiento del mercado.

La empresa cerró el ejercicio con una deuda financiera neta de 1.661 millones, manteniéndose estable respecto a un año atrás.