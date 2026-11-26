Archivo - Una persona sin hogar, en el barrio del Raval de Barcelona, a 12 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las 38 entidades que integran la Xarxa d'Atenció a les Persones Sense Llar de Barcelona (XAPSLL) se han concentrado este jueves en la plaza Nova de la capital catalana para reclamar políticas públicas "urgentes" que garanticen el acceso universal a la vivienda y erradiquen el sinhogarismo que afecta actualmente a 2.190 personas.

Con motivo del Día Mundial de las Personas Sin Hogar, un centenar de asistentes ha participado en una concentración bajo el lema 'Se nos hace tarde. Nadie sin hogar', informa la entidad en un comunicado.

Entre las medidas que han exigido, están acelerar la ley catalana de medidas transitorias y urgentes contra el sinhogarismo, garantizar el empadronamiento sin domicilio fijo en todos los municipios de Cataluña y corregir las deficiencias estructurales del mercado inmobiliario.

Según los datos del recuento mensual efectuado por los equipos municipales de atención a personas sin hogar del Ayuntamiento de Barcelona, el 92% de las 2.190 personas que duermen en la calle son hombres y el 60% tiene entre 30 y 50 años, concentrándose el 80% del total en los distritos de Sants-Montjuïc, Sant Martí, Ciutat Vella y Eixample.

Las portavoces de la XAPSLL, Maite Mauricio y Carme Guasch, han afirmado que "la exclusión residencial no es una elección individual, sino el resultado de factores sociales, económicos y políticos que generan desigualdades y vulneran el derecho a la vivienda".

Durante el acto de protesta, los participantes han desarrollado una acción simbólica mediante una maleta en la que han depositado doce objetos, como un espejo roto o un blíster de medicamentos, para ilustrar situaciones de aporofobia, barreras burocráticas o problemas de salud.