Xavier Fontanet, nuevo consejero delegado de Grupo Mémora a partir del 1 de enero de 2026

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Grupo Mémora ha anunciado el nombramiento de Xavier Fontanet como su nuevo consejero delegado a partir del próximo 1 de enero de 2026, tras la renuncia por motivos personales de Augusto Huesca, informa en un comunicado este jueves.

Fontanet es licenciado en Ingeniería Superior en Informática por la Universitat Autònoma de Barcelona, MBA en EAE y PDD de IESE, y hasta el momento era el director general de Operaciones de Grupo Catalana Occidente (GCO) y miembro de su Comité de Dirección.

Ha explicado que la empresa "continuará adaptándose ágilmente a los cambios en la sociedad", con mayor personalización de los servicios y la demanda de prácticas sostenibles.