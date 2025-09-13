Xavier Pellicer sustituirá a Laia Estrada como diputado de la CUP en el Parlament

El nuevo diputado de la CUP en el Parlament, Xavier Pellicer - CUP
Europa Press Catalunya
Publicado: sábado, 13 septiembre 2025 13:25

BARCELONA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La CUP ha anunciado este sábado que Xavier Pellicer sustituirá a Laia Estrada como diputado de la formación en el Parlament de Catalunya, tras la renuncia de Estrada a su acta el 23 de julio.

Nacido en Sabadell (Barcelona) en 1983, es jurista y licenciado en sociología y ya fue diputado de 2021 a 2024, informa la CUP en un comunicado.

Ha formado parte del Casal Independentista i Popular de Sabadell Can Capablanca, así como del Moviment Popular de Sabadell y Alerta Solidària, asociación de la que es portavoz desde 2012.

Pellicer ha asegurado que es un reto y un honor, y ha defendido que ocupa el escaño para "poner las instituciones al servicio de las clases populares y contribuir a la liberación nacional, social y de género de los Països Catalans".

El secretario general de la CUP, Non Casadevall, ha asegurado que "se trata de un militante de trayectoria sólida y compromiso firme con la izquierda independentista" y ha añadido que aportará energía renovada.

