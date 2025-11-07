Ximo Puig sobre el discurso de dimisión de Mazón: "Parece una alegato de defensa ante un tribunal"

Archivo - El expresidente de la Generalitat Valenciana y embajador de España en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ximo Puig - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Valenciana y embajador de España en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ximo Puig, ha valorado este viernes el discurso con el que el actual presidente en funciones de la Comunidad, Carlos Mazón, dimitió de su cargo: "Parece una alegato de defensa ante un tribunal".

En una entrevista en 'La 2 Cat' recogida por Europa Press ha afirmado que su discurso no fue una asunción de responsabilidad política y que la dimisión no ha sido un acto "ni moral ni ético", por lo que ha reiterado su petición de convocatoria electoral en la Comunidad.

Ha señalado que la búsqueda de un sustituto para su cargo hubiera sido "razonable" en los días posteriores a los fallecimientos por las inundaciones de la dana del 29 de octubre del 2024.

"Si hubiera sido una dimisión digna, en ese momento, asumir la responsabilidad política es probable que una solución como la que se busque ahora ya se hubiera podido solucionar. Ahora ya no es posible porque han pasado muchas cosas durante este año", ha dicho.

Considera que su dimisión viene muy forzada por el sentido de "justicia" de los familiares de las víctimas y de la sociedad civil y porque a su partido ya no le interesa tenerle en el cargo, textualmente.