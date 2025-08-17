Reunión sobre la 16a edició del Obert del Centre Històric de Lleida - AYUNTAMIENTO DE LLEIDA

LLEIDA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El XVI Obert del Centre Històric de Lleida se celebrará del 19 al 21 de septiembre y este agosto ya han empezado las reuniones con los representantes vecinales, comerciantes y entidades para organizar esta iniciativa comunitaria.

El evento pone en valor "la riqueza social, cultural y asociativa del barrio" y pretende fortalecer su identidad, cultura y cohesión, informa el Ayuntamiento de Lleida este domingo en un comunicado.

Se prevé un centenar de actividades en las calles y plazas del centrohistórico, como puertas abiertas a entidades y museos, visitas guiadas, charlas, espectáculos familiares, cuentacuentos, juegos infantiles en la calle y teatro.

La Concejalía de Participación coordina el Obert, que cuenta con la implicación de más de 60 entidades vecinales, asociativas y comerciales que cada año contribuyen a este proyecto colectivo.

La iniciativa contribuye a "visibilizar el potencial del tejido comunitario" y a generar vínculos entre las personas, entidades y espacios que conforman este entorno.