LLEIDA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -
El XVI Obert del Centre Històric de Lleida se celebrará del 19 al 21 de septiembre y este agosto ya han empezado las reuniones con los representantes vecinales, comerciantes y entidades para organizar esta iniciativa comunitaria.
El evento pone en valor "la riqueza social, cultural y asociativa del barrio" y pretende fortalecer su identidad, cultura y cohesión, informa el Ayuntamiento de Lleida este domingo en un comunicado.
Se prevé un centenar de actividades en las calles y plazas del centrohistórico, como puertas abiertas a entidades y museos, visitas guiadas, charlas, espectáculos familiares, cuentacuentos, juegos infantiles en la calle y teatro.
La Concejalía de Participación coordina el Obert, que cuenta con la implicación de más de 60 entidades vecinales, asociativas y comerciales que cada año contribuyen a este proyecto colectivo.
La iniciativa contribuye a "visibilizar el potencial del tejido comunitario" y a generar vínculos entre las personas, entidades y espacios que conforman este entorno.