El XVI Obert del Centre Històric de Lleida se celebrará del 19 al 21 de septiembre

Reunión sobre la 16a edició del Obert del Centre Històric de Lleida
Reunión sobre la 16a edició del Obert del Centre Històric de Lleida - AYUNTAMIENTO DE LLEIDA
Europa Press Catalunya
Publicado: domingo, 17 agosto 2025 15:04
@epcatalunya

LLEIDA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El XVI Obert del Centre Històric de Lleida se celebrará del 19 al 21 de septiembre y este agosto ya han empezado las reuniones con los representantes vecinales, comerciantes y entidades para organizar esta iniciativa comunitaria.

El evento pone en valor "la riqueza social, cultural y asociativa del barrio" y pretende fortalecer su identidad, cultura y cohesión, informa el Ayuntamiento de Lleida este domingo en un comunicado.

Se prevé un centenar de actividades en las calles y plazas del centrohistórico, como puertas abiertas a entidades y museos, visitas guiadas, charlas, espectáculos familiares, cuentacuentos, juegos infantiles en la calle y teatro.

La Concejalía de Participación coordina el Obert, que cuenta con la implicación de más de 60 entidades vecinales, asociativas y comerciales que cada año contribuyen a este proyecto colectivo.

La iniciativa contribuye a "visibilizar el potencial del tejido comunitario" y a generar vínculos entre las personas, entidades y espacios que conforman este entorno.

Contador