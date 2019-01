El ya exportavoz de la huelga del taxi de Barcelona: "Todos debemos ceder un poco"

Publicado 23/01/2019 15:53:55 CET

Pide aceptar el decreto del Govern y cree que los empleados de los VTC también son "víctimas"

BARCELONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ya exportavoz de la huelga del taxi de Barcelona, Alberto 'Tito' Álvarez, ha defendido este miércoles aceptar propuestas en vez de rechazarlas todas: "Todos debemos ceder un poco para que las cosas salgan bien".

"Jamás imponer vuestro criterio, porque para eso lo mejor es que cada uno vaya a su bola y ya está", ha criticado en una 'Carta a los taxistas del AMB' remitida a los periodistas.

Lo ha dicho poco después de salir del comité de huelga junto al resto de miembros de la asociación Élite Taxi al encallarse la asamblea de taxistas de este miércoles por la mañana, y que por la tarde votará si acepta el decreto propuesto por la Generalitat y si deja la huelga.

"La asamblea es sagrada y soberana, y defiendo a muerte lo que la mayoría diga aunque no me guste, pero nadie me va a imponer nada", añade la carta abierta.

Álvarez ha dicho que durante la asamblea ha sentido que sus propios compañeros le han perdido "el respeto", en alusión implícita a que los asistentes rechazaban sus propuestas al plantear el método de la votación --por ejemplo rechazaron votar por urna, para que se viera a mano alzada quién aceptaba la propuesta del Govern, aunque finalmente sí se votará por urna--.

"Si hoy el taxi no levanta el paro y el decreto no sale adelante nos vamos al abismo, todos queremos más siempre pero nadie tiene lo que tenemos en Catalunya" y mientras otros sueñan con lo que tenemos, para nosotros es una basura.

Además, considera que los trabajadores de los VTC "son víctimas de lo que está ocurriendo" y que cualquier taxista también trabajaría donde fuera para dar de comer a sus hijos.

CRITICA LA VIOLENCIA

Y se dirige a los periodistas para lamentar cualquier altercado que hayan podido sufrir: "Detesto el trato de algunas personas a las que no les gusta que los periodistas hagan su trabajo".

"Si no os gustan las imágenes de violencia, lo que hay que hacer es no romper nada, me da mucha pena que exijamos respeto y no respetemos a los demás", añade.