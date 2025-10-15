Yolanda Díaz, Jaume Collboni y Albert Dalmau asisten a la entrega del Premio Planeta en el MNAC

El secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, asisten al Premio Planeta 2025. - ALBERTO PAREDES-EUROPA PRESS

También asisten la consellera Sònia Hernàndez y el secretario de Estado de Cultira Jordi Martí

BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau; la consellera de Cultura, Sònia Hernández, y el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras, asisten este miércoles por la noche a la entrega del 74 Premio Planeta de Novela en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona, en el 76 aniversario del Grupo Planeta.

A la cena literaria han acudido la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret; el delegado del Gobierno en Catalunya; Carlos Prieto, y el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí.

También los expresidente de la Generalitat, José Montilla y Artur Mas, y el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y el del Banco Sabadell, Josep Oliu, entre otros.

Han asistido la ganadora del Premio Planeta 2024, Paloma Sánchez-Garnica, y la finalista del Premio Planeta 2024, Beatriz Serrano.

El Premio Planeta de Novela está dotado con 1 millón de euros para el ganador y 200.000 euros para la obra finalista, y se han presentado 1.320 originales, de los que se han seleccionado 10 finalistas.