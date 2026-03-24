La ZBE de Barcelona redujo casi un 16% los niveles de NO2 entre 2020 y 2022, según ISGlobal

Archivo - Vistas de la ciudad de Barcelona, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el área metropolitana de Barcelona redujo casi un 16% los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2), según un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación La Caixa.

Se ha hecho junto a la la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC) y la Generalitat, y los resultados indican que la ZBE "contribuye a mejorar la calidad del aire", informa ISGlobal este martes en un comunicado.

La investigación, publicada en la revista 'Atmospheric Environment: X', muestra que la ZBE tuvo un efecto "más limitado" sobre las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), que están más relacionadas con fuentes de contaminación distintas al tráfico.

Las mediciones de contaminación se realizaron entre 2015 y 2022 en 29 estaciones oficiales de Catalunya, incluyendo 11 dentro de la ZBE y 18 en zonas de control (tanto cercanas como más alejadas), usadas como referencia para comparar la contaminación antes y después de la intervención.

El modelo también controlaba factores externos que podían alterar los resultados, como los cambios de actividad durante la pandemia, nuevas regulaciones internacionales o la meteorología, con el objetivo de "aislar al máximo el efecto real de la ZBE".

HALLAZGOS

En el estudio, la introducción de la ZBE se asoció con una disminución de hasta 7,6 microgramos por metro cúbico de NO2 en las estaciones de tráfico, lo que equivale a una reducción del 15,8%; en cambio, las reducciones atribuibles a la ZBE en PM10 y PM2.5 fueron pequeñas (alrededor de 1 microgramo por metro cúbico), y "dejaron de ser significativas con algunos métodos de análisis".

Los investigadores creen que esto podría explicarse porque una parte importante de las partículas en suspensión no se emite directamente por los vehículos, sino que se forma en la atmósfera a partir de gases contaminantes procedentes de distintas fuentes, "incluyendo una aportación de fuentes naturales".

MEDIDAS ADICIONALES

El investigador en ISGlobal y coordinador del estudio, Xavier Basagaña, afirma que los resultados sugieren que la ZBE del área metropolitana de Barcelona "es una herramienta eficaz para mitigar la contaminación atmosférica, aunque sus efectos dependen del tipo de contaminante".

Señala que para alcanzar los niveles recomendados por la OMS en 2021, "probablemente serán necesarias medidas adicionales, como reducir más el tráfico o actuar sobre otras fuentes de emisiones, incluidas las agrícolas".