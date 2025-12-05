El Zoo de Barcelona convoca un concurso de arquitectura para diseñar el Bioscope

Imagen virtual de cómo sería el Bioscope. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Zoo de Barcelona ha convocado el concurso de arquitectura para diseñar el Bioscope, un centro innovador dedicado a los orígenes y la evolución de la vida en la Tierra que forma parte de la transformación del recinto hacia la preservación de la biodiversidad.

En un comunicado este viernes, el Ayuntamiento de Barcelona y Barcelona Serveis Municipals (BSM) han explicado que el concurso, de alcance internacional, busca un equipo "pluridisciplinar que conceptualice el edificio y los contenidos del nuevo espacio".

El Bioscope ofrecerá un recorrido inmersivo por la historia de la vida mediante experiencias museísticas y la presencia de especies vinculadas a etapas clave de la evolución y a proyectos de conservación en los que participa el Zoo.

La primera teniente de alcaldía y presidenta de BSM, Laia Bonet, ha destacado "el paso adelante que significa el concurso del Bioscope para transformar el Zoo en un espacio de referencia en la preservación de la biodiversidad".

El proyecto prevé una inversión de 18 millones de euros y un horizonte 2030 para levantar un edificio singular de 3.000 metros cuadrados y una zona exterior de más de 4.000 que acogerán también el núcleo del futuro Centre d'Espècies Amenaçades de la Mediterrània.