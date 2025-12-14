El 061 y los Bomberos atienden en la frontera con Marruecos a una menor herida grave tras caer desde un cuarto piso

Sanitarios de Melilla con bomberos accedieron a la parte marroquí de la frontera para atander a la menor herida grave en su país. - INGESA MELILLA

MELILLA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias Sanitarias 061, en colaboración con el Cuerpo de Bomberos de Melilla, ha intervenido en la frontera entre Melilla y Marruecos para atender a una menor que resultó herida de gravedad tras precipitarse accidentalmente desde la cuarta planta de un edificio en el país vecino.

Según ha informado un portavoz del Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) de Melilla, dependiente del Ministerio de Sanidad, el aviso se recibió tras conocerse la caída de la menor desde un cuarto piso. De manera inmediata, ha añadido, el Centro Coordinador del 061 activó un dispositivo de emergencia, desplazando hasta el lugar dos ambulancias medicalizadas con un equipo formado por personal médico y cuatro técnicos en emergencias sanitarias "con el fin de garantizar una atención rápida y eficaz".

A la llegada de los servicios de emergencia, la menor se encontraba en el interior de un vehículo tipo taxi, en el que había sido trasladada desde Marruecos hasta la frontera con la ciudad española del norte de África. "Dadas las circunstancias y para evitar movimientos que pudieran agravar su estado, fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos de Melilla para proceder a su extracción de forma segura" ha detallado el portavoz de Ingesa.

La actuación conjunta de los equipos, ha subrayado la citada fuente, permitió realizar la maniobra garantizando en todo momento la estabilidad de la paciente: "Una vez estabilizada en el lugar de los hechos, la menor fue trasladada al Hospital Comarcal de Melilla, donde permanece ingresada y bajo atención médica especializada" ha detallado.

La Dirección Territorial de Ingesa ha querido agradecer de manera expresa "la profesionalidad, rapidez y colaboración" del Cuerpo de Bomberos de Melilla, así como destacar "la coordinación entre los distintos servicios de emergencia implicados, un aspecto clave para la correcta atención sanitaria en situaciones de especial gravedad".