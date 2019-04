Aberchan (CPM) podrá ser candidato al Congreso por Melilla al no incurrir en supuestos de inhabilitación que lo impiden

Publicado 06/04/2019 14:50:38 CET

El líder del principal partido de la oposición tiene recurrida la condena en primera instancia a dos años de prisión pero subraya que "no le afecta los supuestos de inhabilitación"

MELILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El principal partido de la oposición, Coalición por Melilla (CPM), tras conocerse esta semana la sentencia del Tribunal Supremo que fija los casos en los que no puede presentarse un candidato a las elecciones, considera que su aspirante a diputado al Congreso, Mustafa Aberchan, condenado en primera instancia a dos años de prisión en una sentencia que no es firme y que ha sido recurrida, no incurre en ninguno de los casos para la inhabilitación: rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado.

Su asesor jurídico ha asegurado que Mustafa Aberchan, que también podría ser el candidato a la Presidencia de Melilla en las elecciones autonómicas del 26 de mayo, no encuentra obstáculo alguno para pueda concurrir a los próximos comicios.

El responsable de sus servicios jurídicos, Rachid Mohamed Hammu, se han pronunciado de este modo después de que le fuera encargado un informe sobre la influencia que pudiera tener la sentencia dictada en primera instancia por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla, en el conocido caso del "voto por correo".

"NO HAY OBSTÁCULOS"

Según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el principal partido de la oposición recuerda que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) establece que son inelegibles "los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delito de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión de empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal".

Sin embargo, ha subrayado que la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga con fecha 20 de noviembre de 2018, en el conocido como caso del "voto por correo", no condena a ninguno de los procesados por ninguno de los delitos previstos en la Loreg.

Rachid Mohamed Hammu ha subrayado que es, más bien al contrario, en dicha resolución judicial "absuelve a los acusados por los delitos contra la administración pública", que habían sido objeto de acusación tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular ejercida por el PP de Melilla.

Por todo ello, concluye su argumentación ante la Junta Electoral de Zona que analizada la norma vigente y los términos que se expresa la sentencia dictada en el caso voto por correo, para los servicios jurídicos de CPM "no encontramos obstáculo alguno para que los condenados por dicha resolución, carente aún de firmeza, puedan concurrir a las próximas Elecciones".