Acaip denuncia que un ex preso agrede a dos funcionarios del Centro Penitenciario de Melilla cuando salían de la cárcel

Asegura que golpeó a los funcionarios metiendo los brazos por la ventanilla del coche en el que aguardaban junto a la prisión

MELILLA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Acaip (Agrupación de los Cuerpos de Administración de Instituciones Penitenciarias) ha denunciado este lunes que dos funcionarios de prisiones de la cárcel de Melilla han sido agredidos por un expresidiario en el centro de la ciudad cuando salían de trabajar.

A través de un comunicado, la organización sindical ha asegurado que "dos compañeros trabajadores del Centro Penitenciario de Melilla fueron agredidos gravemente cuando salían de trabajar y estaban esperando un pedido de comida a las puertas de un restaurante".

Los hechos acaecieron el pasado sábado a las 15,00 horas en la calle José Antonio Primo de Rivera. "Los funcionarios estaban esperando en su coche un pedido de comida de un restaurante cuando repentinamente apareció un ex convicto que, en estado de extrema agresividad, comenzó a golpear a los funcionarios metiendo los brazos por la ventanilla y zarandear el coche mientras gritaba 'hijos de puta, os voy a matar a vosotros y a vuestras familias'", ha detallado Acaip.

El sindicato ha añadido que, "dado que el individuo estaba fuera de sí, y para evitar mayores consecuencias, los dos agredidos decidieron abandonar el lugar dirigiéndose a las dependencias de la Policía Nacional para denunciar los hechos".

La central sindical ha denunciado lo que considera "la indefensión y vulnerabilidad que sufren los funcionarios de prisiones ante hechos cómo el relatado, ya que, al no ser considerados agentes de la autoridad, los agresores no son castigados con penas contundentes y ejemplarizantes", motivo por, aseguran, "la mayoría de los casos no se denuncian".

Por último, ha subrayado que "los funcionarios de prisiones somos conocedores de las connotaciones y los riesgos de nuestro trabajo, pero creemos que nuestras funciones no incluyen el sufrir agresiones, vejaciones y amenazas de forma gratuita".