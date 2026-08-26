Álvarez (UGT) aboga por "una mesa de diálogo social" en Ceuta y visitará la ciudad tras la "lección de convivencia" dada

Archivo - El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, interviene durante el cierre de la Asamblea anual 2026 del Movimiento Sumar, a 11 de julio de 2026, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del sindicato UGT, Pepe Álvarez, ha explicado este miércoles que va a visitar la ciudad autónoma de Ceuta "en los próximos días", ha defendido que los ciudadanos de dicho territorio han dado una "lección de convivencia" tras la entrada masiva de inmigrantes registrada a finales del pasado mes de julio, y ha abogado por que se abra allí una "mesa de diálogo social" que implique a los gobiernos central y ceutí y a los agentes sociales.

Son ideas que el líder sindical ha trasladado en una atención a medios en Almería, a preguntas de los periodistas antes de participar en la inauguración de la nueva sede de UJP-UGT Almería, y al hilo de la situación que se vive en una ciudad en la que la UGT es "el primer sindicato", según ha subrayado Pepe Álvarez antes de agregar que en dicha organización están "muy preocupados" por esta cuestión.

El representante de UGT ha considerado "evidente que ha habido una situación de improvisación por lo que hace referencia al 'día cero'" de la crisis, en referencia al 30 de de julio, cuando se produjo dicha "entrada masiva" de personas a la ciudad autónoma, y ha apuntado que ya se sabrá "en su momento cuántos factores han intervenido, qué falló desde el punto de vista" de España, "y lo que seguramente que es más importante, cómo estas avalanchas humanas las podemos parar en un país como el nuestro", ha añadido.

"Estamos hablando de una de las fronteras del sur de Europa", y de un país en el que, "salvo a algunos salvajes, a nadie se le ocurre pensar que vamos a recibir a tiros las personas que intentan cruzar la frontera", ha abundado el líder de UGT.

En esa línea, Pepe Álvarez ha subrayado que España es un país con unas leyes y unos "compromisos europeos e internacionales", que no puede tratar a las personas "como si fueran animales", sino que tiene que seguir sus "procedimientos" y "aplicar el Derecho español, europeo e internacional", ha agregado.

En ese punto, ha indicado que, "más allá de lo que dicen las leyes", a él le "avergüenzan aquellos que creen que los niños y las niñas que han llegado a Ceuta pueden ser vapuleados, sacados en malas condiciones, sin querer".

Frente a ello, Álvarez ha defendido que "lo que hay en todo caso" que hacer es "agilizar los procesos de identificación" de las personas que llegaron a la ciudad, y ha comentado que los menores que han arribado a Ceuta "tienen que tener la posibilidad de, o volver a sus familias porque quieren, porque tienen familias que efectivamente los van a tratar en unas condiciones de dignidad, o quedarse" en España.

"Creo que no hay muchas vueltas de hoja" al respecto, y que "no es un gran problema para España el poder asimilar a esos niños que han llegado a Ceuta", ha agregado antes de defender también que "debería" concederse el "asilo político" para "el que tenga condiciones" de recibirlo.

Ha matizado al respecto que "seguramente que lo razonable es que tuviéramos un sistema de asilo político previo que no obligara a nadie a tener que tirarse a nado ni asaltar la frontera", sino que lo hubiera "de llegada" a España, y ha agregado que "seguramente que esas son las cosas que hay que hablar de futuro".

LA "ESPAÑOLIDAD" DE CEUTA

De igual modo, el secretario general de UGT ha señalado que hay gente a la que se le "llena la boca de hablar de la españolidad de Ceuta", pero lo hace con "palabras vacías", porque "en realidad" lo que se necesitan son "políticas que sitúen que Ceuta está en las mismas condiciones que el resto del país".

Al respecto, ha opinado que "ni los gobiernos de (José María) Aznar, de (José Luis Rodríguez) Zapatero, ni los de Felipe González han hecho lo que tenían que haber hecho desde el punto de vista del desarrollo de la ciudad de Ceuta, que es europea, portuguesa, española sin ningún lugar a dudas", y hay que "trabajar desde el punto de vista de las infraestructuras".

"Esa es la forma de decirle a las autoridades marroquíes que Ceuta es española, que vamos a trabajar para que esté exactamente igual que está la península" ibérica, ha sostenido Pepe Álvarez.

Además, ha considerado que el Gobierno de España "tiene que invertir en sanidad" en Ceuta, ya que "es su competencia", porque, según ha recordado, la administración central es "la autoridad desde el punto de vista de la sanidad" en dicha ciudad autónoma, al igual que lo es en materia de educación o "en relación con los servicios sociales".

Pepe Álvarez ha señalado que va a trasladar estas cuestiones en la visita que tiene previsto realizar a Ceuta en próximos días, y ha defendido que "se debería abrir una mesa de diálogo social con la administración central, con el mando único" que el Gobierno ha creado y que ha asignado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, según ha valorado el líder de UGT, quien también ha considerado que dicha mesa de diálogo social debería implicar al "presidente de la ciudad de Ceuta" y a "las organizaciones sindicales y empresariales".

En relación con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (PP), el líder de UGT ha indicado que le parece "un personaje extraordinario" con el que mantiene "una buena relación", pero ha advertido de que "algunos días", en el marco de esta crisis, no lo acaba de "reconocer por las cosas que dice", y cree que "haría muy bien apartarse de las posiciones más radicales del Partido Popular, que sólo van a generar dificultades".

Finalmente, el secretario general de UGT ha querido resaltar la "lección de convivencia" que, en su opinión, han dado las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y "específicamente" los ciudadanos ceutíes, "echando a los alborotadores de ultraderecha y diciéndoles que no tienen cabida".

"A mí realmente me ha emocionado, y me parece que ese es el punto que nos tiene que unir a todos para defender Ceuta y los ceutíes, y su manera de ser y de vivir", ha concluido manifestando Pepe Álvarez.