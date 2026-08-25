Andalucía dará a Ceuta "toda la ayuda que necesite" ante su "emergencia sanitaria" tras el acuerdo de envío de vacunas

Fotografías. Moreno Se Reúne En Ceuta Con Empresarios Y Recorre Las Calles De La Ciudad Autónoma - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía se compromete a proporcionar a la ciudad autónoma de Ceuta "toda la ayuda que se necesite" para afrontar la "emergencia sanitaria" que aprecia en dicho territorio español ubicado en el norte de África ante la llegada masiva de inmigrantes registrada a finales del pasado mes de julio.

Así lo ha apuntado este martes el consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto (PP), en una atención a medios antes de una reunión del Consejo de Dirección de su Consejería en Sevilla, y a preguntas de los periodistas al hilo del acuerdo que adoptó este pasado lunes la Comisión de Salud Pública (CSP) de enviar a Ceuta hasta 45.000 dosis de vacunas como medida preventiva ante la situación en la ciudad autónoma, de las que 15.000 serán de triple vírica y 10.000 de difteria-tétanos, 10.000 de varicela y 10.000 de polio.

Al respecto, el consejero ha señalado que a la Junta le "preocupa muchísimo la emergencia sanitaria" que cree que se está dando en la "ciudad hermana" de Ceuta, que está "a un paso" de Andalucía, y al respecto ha aludido a las "imágenes" que se están difundiendo que, según ha comentado, recuerdan "más a los años" de la pandemia de Covid-19, con "prácticamente la mayoría de los vecinos con mascarillas", que "tienen miedo" y "se ponen guantes porque temen que puedan ser contagiados por algún tipo de enfermedad".

Nieto ha señalado que "esta decisión tenía que haberse tomado con muchísima más antelación", y en esa línea ha aseverado que el Gobierno de España "no puede estar de vacaciones mientras en Ceuta está ocurriendo lo que está ocurriendo, y mientras los ceutíes han tenido que estar encerrados en sus propias casas porque el Gobierno estaba de vacaciones".

"Le puedo asegurar que, desde Andalucía, toda la ayuda que se necesite se va a prestar, pero también le puedo asegurar que nos gustaría que esa ayuda se prestara como hace el Gobierno andaluz, cuando toca y sobre el terreno", ha apostillado el consejero sobre el envío de vacunas, y antes de apostillar que "cuando hay un incendio no se puede esperar a que las circunstancias apaguen el incendio". "Hay que actuar y ayudar a que se haga con la mayor brevedad y con los menores daños posibles", ha remachado.

EL MANDO ÚNICO PARA CEUTA "LLEGA TARDE Y MAL"

En esa línea, ha considerado que la decisión del Gobierno, que prevé adoptar en la reunión del Consejo de Ministros de este martes, de crear un "mando único" para la gestión de esta crisis "llega tarde y mal" porque se adopta "un mes después" de su inicio, cuando, "en una situación de emergencia, el mando único es, y está más que demostrado, el primer paso para una solución", según ha defendido.

Además, ha resaltado que el presidente de Ceuta, Juan Vivas, llevaba "desde el primer día" de esta crisis "pidiendo al Gobierno de España y a su presidente (Pedro Sánchez) una decisión como ésta, que era bastante sencilla", y que pasa por elegir entre sus minitros a quién "va a ser el mando único que coordine la acción que se tiene que llevar a cabo en Ceuta".

A preguntas de los periodistas, el consejero ha opinado que, "en primer lugar, lo que se debería haber hecho" por parte del Gobierno de España ante esta crisis es "haber evitado que 80.000 personas pasaran la verja" que separa Ceuta de Marruecos, y al respecto ha señalado que "cuando un Gobierno demuestra su incapacidad doblando la población de una ciudad como Ceuta por personas que llegan irregularmente a esa ciudad, está clara, más que demostrada, su incompetencia".

"Una vez que se ha producido" esa circunstancia, el Gobierno --ha continuado José Antonio Nieto-- "tenía que asumir su responsabilidad y no decir que esto es competencia de la ciudad autónoma de Ceuta", y haber adoptado una "reacción en el momento".

Al hilo, el consejero ha criticado el "carrusel de ministros pasando por Ceuta sin tomar ni una sola medida". "Eso dice muy poco del Gobierno de España", ha añadido antes de lamentar también "el ridículo a nivel europeo y mundial" que, en su opinión, ha protagonizado España por "un Gobierno que consiente, que permite y que tarda en reaccionar el tiempo que ha tardado" el de Pedro Sánchez.

"A mí como español me da mucha pena y me da mucha vergüenza que eso ocurra", ha indicado José Antonio Nieto, quien frente a ello ha defendido que "lo que hay que hacer es usar la normativa internacional que existe" y que él conoce "perfectamente" de su etapa anterior en la Secretaría de Estado de Seguridad durante los años de gobierno de Mariano Rajoy, cuando, según ha abundado, tuvo que "asumir esa responsabilidad, utilizar la legislación que existe, el apoyo de la Unión Europea", y "devolver a los ciudadanos, igual que se ha hecho con los que ya se han devuelto".

El consejero ha agregado que "el problema" en el caso de Ceuta es que, mientras que "ha habido una serie de personas que voluntariamente han querido volver, ha habido otra gente que no ha querido volver voluntariamente".

"Pero un país no puede cruzarse de brazos mientras que eso ocurre", y "los ciudadanos de Ceuta no pueden permitirse que eso ocurra, no pueden tener a más de 10.000 personas dando vueltas por allí, sin una atención adecuada, sin un sitio donde tienen que alojarse, haciendo chozas en la playa donde deberían estar los vecinos de Ceuta, pasando sus vacaciones y disfrutando del mes de agosto", ha opinado Nieto.

El consejero ha incidido en señalar que "lo que hay que hacer es reaccionar de manera inmediata, poner fin al problema migratorio que se puede resolver con la autoridad marroquí y con el apoyo de la Unión Europea, por supuesto cumpliendo las normas, como no puede ser de otra manera, pero tomando el mando", ha remachado.

Sobre el mando único que va a crear el Gobierno, ha añadido que le "parece muy bien que sea el ministro" de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien lo asuma, pero ha considerado que debe ponerse "un despacho en Ceuta", irse "a vivir" a dicha ciudad y encargarse de "resolver el problema, que es del Gobierno de España, no del Gobierno de Ceuta", ha aseverado.

En esa línea, ha emplazado al Ejecutivo central a encargarse "de la triple emergencia que existe, la migratoria, la humanitaria y la sanitaria, porque, si no lo hacen de manera inmediata, este país va a tener un problema que, sobre todo, van a sufrir los ceutíes", ha advertido el consejero andaluz, quien también ha urgido al Gobierno a poner "encima de la mesa recursos suficientes para ayudar a una ciudad autónoma que bastantes problemas tiene, y que ha sufrido un colapso económico sin precedentes por culpa de esa inacción del Gobierno de España".

REPARTO DE MENORES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS

Por otro lado, al consejero le han preguntado por el posible reparto entre comunidades autónomas de menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta, y al respecto ha señalado que "ese tema ni siquiera se ha planteado" todavía, y que "en este momento lo que es fundamental es que nos pongamos con el problema que toca hoy".

En todo caso, ha puesto de relieve que "el Gobierno de Marruecos está pidiendo que se devuelvan a su país a los menores que en muchos casos están siendo reclamados por sus familias". "Pues hágase. La legislación lo permite, la Unión Europea lo está pidiendo, se puede hacer, lo lógico es que los niños estén con sus padres, con sus familias, y yo creo que eso lo compartimos todos, pues hágase", ha remachado el consejero antes de avisar de que no va a "admitir que nos quieran distraer, y que nos fijemos en el dedo y no en la luna".

"Ahora mismo lo preocupante es la luna, que cada vez está más grande y cada vez es más peligrosa", ha zanjado el consejero andaluz de Inteligencia Artificial.