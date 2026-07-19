Archivada la causa de la red que prometía regularizar extranjeros como futbolistas en Ceuta y Elche

Archivo - Agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CEUTA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa conocida como operación 'New Team', la investigación abierta por una presunta trama de captación de personas migrantes con la promesa de regularizar su situación administrativa a cambio de convertirlas en jugadores de fútbol profesional en España.

Según el auto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, las diligencias practicadas durante la instrucción no han permitido acreditar indicios suficientes de la comisión del delito investigado. En consecuencia, la magistrada ha decretado el archivo provisional del procedimiento.

La resolución también ha acordado levantar las medidas cautelares que permanecían vigentes sobre los investigados. El texto dispone que, una vez la resolución haya adquirido firmeza, se hayan devuelto los pasaportes retirados y se haya dejado sin efecto la prohibición de abandonar el territorio nacional que pesaba sobre los detenidos.

La causa, correspondiente a las diligencias previas 2223/2024, ha investigado un presunto delito de tráfico ilegal de personas e inmigración clandestina. En los antecedentes del auto, la magistrada ha señalado que durante la instrucción se han practicado "las diligencias necesarias" para esclarecer la naturaleza de los hechos y la posible participación de los investigados.

El juzgado ha concluido que el resultado de la investigación no ha permitido justificar suficientemente la existencia del delito que motivó la apertura de la causa. La resolución ha fundamentado el archivo en los artículos 779.1.1ª y 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevén el sobreseimiento cuando no aparecen debidamente acreditados indicios de la infracción penal investigada.

El auto también ha ordenado practicar las notificaciones correspondientes, dar el destino legal a las piezas de convicción y archivar definitivamente las actuaciones cuando la resolución haya adquirido firmeza.

La decisión no es definitiva, ya que contra ella cabe interponer recurso de reforma y, subsidiariamente, de apelación en los plazos previstos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

'NEW TEAM'

La operación 'New Team' se inició en noviembre de 2024 a partir de una investigación de la Policía Nacional que derivó en detenciones y registros en Ceuta y Elche por la supuesta existencia de una organización dedicada a captar jóvenes futbolistas extranjeros.

Las actuaciones policiales se desarrollaron principalmente entre ambas ciudades. Posteriormente, la investigación se ha concentrado en el juzgado de Elche, al haberse presentado en esa ciudad la denuncia que dio origen al procedimiento.

Según la versión difundida entonces por la Policía Nacional, la organización habría captado a jóvenes, algunos de ellos menores de edad y procedentes principalmente de países sudamericanos, mediante la promesa de incorporarse al fútbol español y regularizar su situación administrativa.

La investigación policial sostenía que los afectados asumían los gastos del viaje y abonaban cantidades económicas por alojamiento y manutención. Los investigadores han apuntado al supuesto uso de documentación irregular para facilitar la entrada de estas personas en territorio nacional.