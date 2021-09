De Castro dice en el Día de Melilla que quiere “coser una ciudad rota, y abandonada, por varias de sus costuras”.

MELILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Melilla, Eduardo de Castro (diputado expulsado de Ciudadanos), ha manifestado en su discurso del 524 aniversario de la españolidad de la ciudad norteafricana que "el Gobierno que tengo el honor de presidir vino a unir, no a desunir, a coser una ciudad rota y abandonada por varias de sus costuras".

Así lo ha manifestado en la noche de este viernes en un homenaje a las 106 víctimas del covid en Melilla durante la pandemia y en la entrega de las Medallas de Oro de la Ciudad a la Asociación de Estudios Melillenses y al pintor fallecido melillense recientemente Eduardo Morillas.

En su discurso institucional por el Día de Melilla 2021 y por entrega de las Medallas de Oro y homenaje a las víctimas de la pandemia covid-19, el presidente ha resaltado que "en el desarrollo de la gestión institucional hay papeles distintos, pero las divergencias no pueden ni deben oscurecer el objetivo común: el bienestar de los melillenses".

A raíz de la celebración de tres ofrendas florales distintas (una la institucional y las otras dos de PP y Vox por separado) al conquistador en 1497 de Melilla Pedro de Estopiñán, como forma de protesta de la oposición a la ausencia en el homenaje a Estopiñán del CPM, Eduardo de Castro ha recalcado que "el Gobierno que tengo el honor de presidir vino a unir, no a desunir. A coser una ciudad rota, y abandonada, por varias de sus costuras. En este Gobierno no caben los insultos. De este Gobierno no escucharán ni recibirán insultos. ¿Y saben por qué? Por nuestros valores y nuestro respeto a la Constitución Española".

Eduardo de Castro, que dirige un Ejecutivo de coalición con PSOE y CPM (Coalición por Melilla), ha declarado que en este acto "rendimos homenaje a la historia de nuestra tierra, que hace hoy 524 años nació como ciudad española".

Para el actual diputado del Grupo Mixto, pendiente de la decisión judicial sobre su posible conversión en diputado no adscrito, ha destacado que los más de cinco siglos de pertenencia de Melilla a España "conforman nuestro mayor valor; nuestra mayor riqueza como pueblo que quiere enlazar lo que nos une, y no hurgar en lo que nos pueda separar".

El mandatario autonómico ha asegurado que "Melilla, con esa tan traída y llevada expresión de "crisol de culturas", es mucho, muchísimo más que una suma de comunidades que conviven en un mismo espacio, en unas mismas calles, en los mismos barrios, bajo el mismo cielo". "Melilla es hoy -ha añadido De Castro- una comunidad de ciudadanos que saben, que sabemos, conjugar distintas opiniones, puntos de vista y creencias. Esta es parte de nuestra identidad, razón de nuestro presente y garantía de nuestro futuro: hoy celebramos España, hoy celebramos Melilla".

Por último, ha reiterado su compromiso para seguir trabajando en hacer una ciudad para todos, "votaran a quien votaran, y con independencia de a quién votarán. Gobernamos por una sociedad más justa y esperanzada en su porvenir. Solo así se construye una ciudad de verdad. Con mayúsculas. De presente, pero, sobre todo, de futuro".