De Castro invita a Juanma Moreno a acudir en Melilla a la entrega de la Medalla de Oro a título póstumo a Javier Imbroda

MELILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Melilla, Eduardo de Castro, ha invitado este sábado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a asistir el próximo 17 de septiembre a la ciudad española del norte de África para estar presentar en la entrada de la Medalla de Oro de Melilla a título póstumo a Javier Imbroda, ex consejero de la Junta y ex entrador de baloncesto fallecido el pasado 2 de abril a los 61 al no poder superar un cáncer.

En declaraciones a los periodistas, Eduardo de Castro ha dicho que ha traslado esta invitación personalmente a Juanma Moreno durante el acta de la toma de posesión del presidente andaluz, al que acudió el mandatario de Melilla "para desearle una fructífera XII Legislatura y ofrecer el apoyo del Gobierno de Melilla para trabajar conjuntamente en beneficio de melillenses y andaluces".

La primera autoridad melillense ha destacado que Moreno "ha ofrecido un discurso en el que se ha acordado de Ceuta y de Melilla como ciudades hermanas, como ciudades cercanas a las que tiene un especial cariño".

"Yo se lo he agradecido en nombre de todos los melillenses a la vez que lo he invitado a que el próximo 17 de septiembre, día de Melilla, jornada en la que se otorgará la Medalla de Oro a título póstumo al ex consejero de Educación de la Junta de Andalucía Javier Imbroda, a que nos acompañe en ese acto tan emotivo" ha señalado Eduardo de Castro.

Al respecto, ha asegurado que "el presidente andaluz me ha trasladado su intención, si la agenda se lo permite, de acudir ese día a Melilla, invitación que le he comunicado tras un acto bonito, emotivo y muy institucional".