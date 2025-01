CEME-CEOE pide desligar la situación del Sáhara de las aduanas de Ceuta y Melilla: "No queremos ser moneda de cambio"

MELILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME-CEOE), Enrique Alcoba Ruiz, ha pedido que "Ceuta y Melilla no sean moneda de cambio de nadie" tras denunciar "la incertidumbre" que aún rodea a las aduanas de ambas ciudades "tras la supuesta reapertura realizada el pasado 15 de enero" con el paso de un solo camión por la frontera melillense y ninguno por la ceutí.

A pregunta de los periodistas, Alcoba ha reclamado al Gobierno de la Nación que esta cuestión "se desligue de otros asuntos ajenos a Ceuta y Melilla como es la situación del Sáhara Occidental", no solo para poner en marcha las aduanas comerciales, sino también exigir a Marruecos que respeta el régimen de viajeros, para que se puedan pasar productos desde ambas ciudades a territorio marroquí, tal y como se permite en sentido contrario.

El dirigente de la CEME ha defendido "no permitir que temas como el Sáhara se mezclen con la situación de nuestras ciudades" y ha señalado que hay un interés diferente en Ceuta y Melilla. Ha insistido en que "es necesario separar el régimen de viajeros y la aduana comercial con la situación de la soberanía de la antigua colonia española, que estuvo a cargo de España hasta 1975".

DEMANDAS DE TRANSPARENCIA Y CLARIDAD

Enrique Alcoba ha detallado que desde el Gobierno de la Nación no han proporcionado información a los presidentes de Ceuta y Melilla, Juan Vivas y Juan José Imbroda respectivamente, ni a él mismo. Ha afirmado que cree que en el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no la tienen o siguen negociando", lo que genera incertidumbre para todos. A pesar de que hay un convenio firmado entre España y Marruecos sobre la aduana tras el giro de la posición española en abril de 2022 , ha insistido en que "no se conoce la letra pequeña ni en qué condiciones se encuentra".

Alcoba ha lamentado que no se conozcan unos plazos concretos para la normalización fronterizos al señalar que le parecería bien si se informara sobre la apertura de la aduana, pero ha lamentado que no tienen esa información ni saben "los plazos ni qué sectores se verán afectados".

Ha subrayado que este es un "tema de Estado" y ha afirmado que "son dos ciudades españolas que merecen respeto" y más información "después de seis años de espera". Ha indicado que "los empresarios están sufriendo las consecuencias negativas de esta situación" y ha pedido que se haga "más transparente el proceso".

El presidente de la CEME ha concluido que es necesario "saber y tener más información" sobre el estado de las aduanas, ya que la situación se está haciendo "un poquito larga" después de que Marruecos cerrara unilateralmente la aduana comercial con Melilla el 1 de agosto de 2018.