Decomisan 12 toneladas de productos no animales en la frontera de Melilla en la "campaña estival de 2025"

La Guardia Civil decomisa más de 12 toneladas de productos no animales en la frontera de Melilla con Marruecos en la “campaña estival de 2025” - GUARDIA CIVIL

MELILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comandancia de la Guardia Civil de Melilla ha decomisado en la frontera de Beni-Enzar, desde Marruecos hacia la ciudad española, 12.322 kilogramos de productos no animales en 773 intervenciones durante la campaña estival de 2025 frente a las 443 de 2024 del mismo periodo, sobre todo garrafas de aceite de oliva sin precintar.

Según ha informado un portavoz del Instituto Armado, durante los meses de verano sus agentes de la unidad Resguardo Fiscal intensificaron su labor de inspección, "lo que se ha traducido en un notable incremento de las intervenciones y decomisos de productos de origen no animal (PONA), y en un descenso significativo de las actuaciones sobre productos de origen animal (POA) en comparación con el año anterior".

La citada fuente ha detallado que en aplicación de la Circular IM/1/2022 de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, "el Resguardo Fiscal realizó 773 intervenciones de productos no animales frente a las 443 de 2024, lo que representa un aumento del 74%". "El peso total de los productos decomisados también creció, pasando de 9.420 a 12.322 kilogramos, un incremento del 30%" ha resaltado el portavoz policial

Según ha explicado, estos productos fueron decomisados "al no cumplir con las garantías sanitarias exigidas para su transporte o comercialización", entre ellos garrafas de aceite de oliva sin precintar proveniente de Marruecos.

El portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil en Melilla ha advertido de que "la entrada de este tipo de mercancías sin control sanitario adecuado puede representar un riesgo para la salud pública y la seguridad alimentaria, especialmente durante periodos de gran tránsito como el estival".

En cuanto a los productos de origen animal, las intervenciones se redujeron de 631 en 2024 a 401 en 2025, lo que supone un descenso del 36%. No obstante, ha apuntado, el peso total de los decomisos aumentó de 1.732 a 2.128 kilogramos, lo que indica una mayor carga media por intervención.

La Guardia Civil ha subrayado que estos resultados "reflejan su esfuerzo constante en la inspección y control fronterizo, en el marco de las competencias del Servicio de Aduanas y conforme a las directrices de las autoridades sanitarias". En este sentido, ha destacado "el trabajo profesional y comprometido de los agentes del Resguardo Fiscal, que no solo garantizan el cumplimiento de la normativa, sino que también realizan una labor de información y concienciación ciudadana, recordando a los viajeros la importancia de respetar los controles sanitarios y las restricciones de importación de mercancías".