Delegada del Gobierno en Melilla destaca que se mantienen rotaciones de barcos con la Península pese a no haber OPE

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha destacado que se mantienen rotaciones de barcos con la Península pese a no haber OPE - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

MELILLA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha destacado este domingo que "pese a la caída del tráfico de pasajeros en más de 600.000 personas anuales en 2020 y 2021 como consecuencia de la pandemia y la eliminación de la Operación Paso del Estrecho (OPE), se sigue garantizando un mínimo de 12 rotaciones semanales, seis a Málaga y tres a Almería y Motril, con una previsión de refuerzo de frecuencias en periodos de máxima demanda como puede ser Navidad, Semana Santa o la OPE, si la hubiera".

En un comunicado, Sabrina Moh ha señalado que el nuevo contrato marítimo que conecta Melilla con la península, que ha ganado la compañía Balearia, "es un buen contrato que ha supuesto una inversión de 22,3 millones de euros para los próximos dos años y cuyo objetivo es garantizar las conexiones con la península, mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía y conseguir precios más competitivos y asequibles".

Además, la también secretaria de Organización del PSOE de Melilla y vocal de la Comisión Ejecutiva Federal, ha destacado que la anterior compañía que tenía este contrato, Armas-Trasmediterránea, "seguirá operando fuera de contrato, ofreciendo a la ciudadanía nueve rotaciones, que se sumarán a las 12 de Balearia, lo que supone un total de 21 rotaciones semanales".

Moh ha puesto de relieve que el Gobierno de Pedro Sánchez, en 2018, "estableció la bonificación al 75% que se ha seguido manteniendo" y que hace que el Ejecutivo de la Nación destinara" aproximadamente 17 millones de euros anuales en bonificación en un año como el 2019 o entre 10 y 12 millones de euros durante los años de la pandemia".

Además de la bonificación, la representante gubernamental ha indicado como novedad en este contrato el establecimiento de tarifas máximas para los vehículos que "supondrán una reducción del 40% del coste por trayecto con respecto al contrato anterior o un ahorro de más del 50% con respecto al contrato marítimo del PP". "A un ciudadano melillense le costaba 244 euros solo llevar el coche en un viaje de ida y vuelta, frente a los 120 euros que le cuesta desde el 1 de abril", ha insistido.

Asimismo, ha asegurado que se ha establecido la penalización de las reservas indiscriminadas que finalmente no eran utilizadas. Sabrina Moh ha explicado que de esta manera "se pretende acabar con el abuso que se estaba produciendo con la reserva de plazas de personas que finalmente no viajaban y que iba en detrimento de los ciudadanos que sí querían hacerlo y no encontraban disponibilidad de billetes por este motivo".

Por último, ha subrayado que se mantienen los descuentos del 50% para menores de 12 años y del 20% para usuarios del Carnet Joven y mayores de 60 años, así como los camarotes para personas que viajen con mascotas y zonas de silencio. Asimismo, se implanta como obligatorio el servicio de médico a bordo y seguridad privada.