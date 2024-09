Detenido por estafa un responsable de Asesoría por cobrar a una marroquí 5.000 euros y desentenderse de su documentación

MELILLA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Melilla al responsable de una Asesoría por estafar a una ciudadana marroquí a la que cobró cinco mil euros para gestionarle su tarjeta de residencia en España y desentenderse del caso, negándose a devolver el dinero. El empresario había sido detenido en dos ocasiones anteriores por hechos similares.

Según ha informado un portavoz de la Jefatura Superior de Policía, el arrestado es un varón de nacionalidad española que regenta una asesoría en Melilla especializada en la tramitación de documentación en materia de extranjería. En palabras de la citada fuente, "el detenido es un conocido asesor y empresario", aunque ha evitado dar la identidad del mismo.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (Ucrif) de la Jefatura Superior de Policía de Melilla a raíz de una denuncia presentada en la Jefatura el día 5 de septiembre de 2024. El portavoz ha explicado que el apoderado de una ciudadana marroquí declaró que en noviembre del año 2019, la misma entregó al ahora detenido la cantidad de 5.000 euros para que éste le realizara los trámites necesarios para obtener una residencia legal en España.

Sin embargo, la perjudicada, "tras tratar de contactar con el asesor en varias ocasiones y no poder hablar con el mismo y toda vez que este no le daba razón de los trámites por los que había pagado y que además se negaba a devolverle el dinero, decidió interponer denuncia, otorgando poderes a un amigo para que denunciase los hechos en su nombre al no poder acceder a Melilla por carecer de documentación que le habilitase a ello".

Una vez puestos estos hechos en conocimiento de la Ucrif, sus agentes dieron inicio a la correspondiente investigación, examinándose la documentación aportada por el denunciante, "constatando la existencia de un delito de estafa presuntamente cometido por el investigado".

Por ello, ha procedido a la detención de este asesor "por un delito de estafa", un empresario que "ya contaba con dos detenciones anteriores por el mismo motivo", poniéndose los hechos en conocimiento de la Autoridad Judicial mediante la remisión del correspondiente Atestado, según el portavoz policial.