El ex diputado del PSOE y dirigente de la plataforma de Susana Díaz en Melilla crea un partido para el 26M

Actualizado 23/04/2019 23:31:18 CET

MELILLA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ex diputado del PSOE y dirigente de la plataforma que apoyó a Susana Díaz a la Secretaría General en las últimas primarias socialistas, Amin Azmani, será candidato a la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Melilla por un nuevo partido, 'Adelante Melilla', una formación que tendrá como número dos a la ex vicepresidenta de la Asamblea de Melilla Jadu Driss (ex CPM) y como número tres al fuera secretario general de Equo Melilla Manuel Soria.

Azmani se dio de baja del PSOE hace dos semanas después de denunciar que la secretaria general del PSOE local, Gloria Rojas, "vetara su candidatura al Congreso de los Diputados" a pesar de haber sido el segundo más votado en las primarias para estos comicios.

Amin Azmani ha comunicado que 'Adelante Melilla' ya ha formalizado su candidatura a las elecciones locales de la Ciudad Autónoma de Melilla y presentado los 25 candidatos a diputados locales, y ha subrayado que "pronto comenzaremos una campaña electoral ilusionante para lograr el cambio en Melilla".

El candidato del nuevo partido, a pesar que entre sus filas están un ex diputado socialista y dos ex secretarios generales de Juventudes Socialistas de Melilla, ha asegurado que "ésta no es una candidatura que vaya contra el PSOE" al señalar que en la lista también hay miembros que formaron parte de CPM --principal partido de la oposición en la Asamblea melillense--, Equo e independientes.

Ha indicado que "Adelante Melilla es un nuevo movimiento político y ciudadano que persigue un objetivo claro: poner a los melillenses en el corazón de la vida política y recuperar la ilusión, la vitalidad y el optimismo colectivo para cambiar y transformar la Ciudad". El ex parlamentario autonómico ha destacado que "merecemos una Melilla mejor y por eso queremos cambiar la política para cambiar Melilla", y por ello pedirá el apoyo a un opción que señala como "progresista".

"Las puertas de Adelante Melilla están abiertas para todos los melillenses que crean que merecemos una Melilla mejor, lejos de posiciones excluyentes y extremistas y en la que los valores de igualdad, libertad, democracia y justicia social sean principios fundamentales de la acción política y las personas estén en el corazón de la vida política en Melilla" ha concluido Amin Azmani.