Exdiputado en Melilla se da de baja del PSOE tras acusar a la dirección de negarle ser el candidato

El exdiputado y líder de los 'susanistas' en Melilla Amin Azmani ha formalizado su baja como militante del PSOE tras acusar a la actual secretaria general, Gloria Rojas, de impedir su candidatura al Congreso de los Diputados a pesar de haber sido el segundo más votado en las primarias.

Azmani, de 35 años de edad, 20 de ellos como afiliado, ha sido diputado del PSOE en la Asamblea, secretario general de Juventudes Socialistas y estuvo a punto de ser secretario general del PSOE de Melilla en 2012, tras perder por solo tres votos frente al exdelegado del Gobierno Gregorio Escobar.

Según ha reflejado en su escrito de baja el dirigente del grupo de socialistas melillenses que apoyó a Susana Díaz frente a Pedro Sánchez en las primarias a la Secretaría General del PSOE de 2018, las razones para abandonar el partido después de 20 años "son múltiples, pero la principal se sustenta sobre el cainismo, los personalismos y los amiguismos instalados en la dirección del Partido Socialista de Melilla, al menos en su núcleo duro".

Azmani, en la carta de baja a la que ha tenido acceso Europa Press, ha denunciado que "el desprecio y la humillación pública e interna a la que me han sometido no la puedo tolerar bajo ningún concepto y máxime cuando ha sido repetida".

A su juicio, la elección de los candidatos al Congreso y Senado para las elecciones generales del 28 de abril de 2019 se trató de "una votación anómala e irregular y que, sin saberlo antes, me puso en la posición de candidato al Congreso tras mover a la compañera Elena Treviño (la más votada para ir al Congreso) a la lista de las Municipales".

"Ante la visible resistencia a que se aceptara que fuera candidato al Congreso, me dirigí al atril para decirle a la Secretaria General que pasara página y olvidara rencores del pasado y permitiese que la voluntad de la militancia saliera adelante" para que él representara al PSOE en estos comicios a la Cámara Alta, ha narrado el exparlamentario.

Según el dirigente 'susanista', la respuesta de la 'sanchista' Gloria Rojas fue textualmente: "No me fío de ti, eres un desleal y esto viene de mucho atrás".

El exdiputado ha indicado además que "en el proceso de elección de candidatos para las Elecciones Generales y Elecciones Municipales y Autonómicas se ha llevado a cabo un proceso de ratificación dopado, antiestatutario y teledirigido desde el Comité Ejecutivo Regional para hacer prevalecer personalismos en lugar de una elección participativa, plural y plenamente democrática. No acudió -ha desvelado- ni el 25% de la militancia".

Azmani no ha querido hacer declaraciones este jueves pero sí ha escrito un post en redes sociales en el que quiere negar los rumores y asegurar que no se va a ningún otro partido. "No me voy a CpM, ni a Cs, ni a Podemos, ni a IU, ni a Los Verdes, ni a Equo, ni al PP, ni VOX", ha dejado claro. En cualquier caso, ha subrayado que "existe socialismo más allá del PSME, sobre todo, del partido en el que lo han convertido algunos".