El Gobierno de Melilla tacha de “inadmisible” el retraso de casi un año para examinarse del carné de conducir

MELILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía del Gobierno de Melilla, Miguel Marín (PP), ha calificado de "inadmisible" que los melillenses tengan que esperar casi un año para poder examinarse del carné de conducir, una situación que atribuye a la negativa de la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, a ampliar la plantilla de examinadores en la ciudad.

Tras reunirse con representantes de la Asociación de Autoescuelas de Melilla, Marín ha detallado que actualmente 799 personas se encuentran en lista de espera para examinarse. Según ha precisado, los aspirantes deben aguardar más de dos meses y medio para poder realizar la prueba teórica y más de seis meses para el examen práctico.

El consejero ha lamentado que esta situación "se repite desde hace cinco años" y ha expresado su reconocimiento al "trabajo ímprobo" que realizan los dos únicos examinadores destinados en Melilla --uno para pruebas teóricas y otro para las prácticas--.

Sin embargo, ha criticado la falta de respuesta del Gobierno central, preguntando "¿Cuándo piensa trabajar la señora delegada?", en alusión a Sabrina Moh.

DENUNCIA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El también vicepresidente primero del Gobierno local ha anunciado que los parlamentarios melillenses, todos ellos pertenecientes al PP, formularán preguntas en el Congreso de los Diputados dirigidas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el objetivo de exigir explicaciones "por el caos en la gestión de los exámenes del carné de conducir".

Marín ha subrayado que la "escasez" de personal está provocando que "muchos melillenses se vean obligados a desplazarse a la península" para examinarse, al no poder esperar tanto tiempo.

Por ello, ha reclamado a la Delegación del Gobierno que adopte medidas "urgentes" para reforzar la plantilla de examinadores y normalizar una situación que considera "insostenible" y que "perjudica gravemente a los jóvenes y trabajadores melillenses que necesitan el permiso para poder acceder a un empleo".