Hallan el cadáver de un hombre en la playa de San Lorenzo de Melilla

Archivo - Guardias civiles frente a un cadáver de un migrante en la orilla de la playa de la Ribera, a 31 de enero de 2023, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MELILLA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno ha informado este domingo del hallazgo del cadáver de un hombre en la orilla de la playa de San Lorenzo de Melilla a primera hora de este domingo.

Según ha detallado, la Comandancia de la Guardia Civil, a través de su Centro Operativo Complejo (C.O.C.), tuvo conocimiento de los hechos a las 08:24 horas, procediendo de inmediato a la activación de efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial.

Una vez en el lugar, los agentes comunicaron el suceso al Juzgado de Guardia y al médico forense, que realizaron la inspección del cuerpo. Debido al avanzado estado de descomposición, "únicamente se ha podido determinar que se trata de un varón, sin que portara documentación alguna que permita su identificación", ha subrayado el portavoz gubernamental.

El portavoz de la Delegación ha detallado que a las 09,45 horas se llevó a cabo el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal de la ciudad por el servicio funerario. La Guardia Civil ha abierto diligencias policiales para el esclarecimiento de los hechos y la plena identificación del fallecido. Por último, ha asegurado que está prevista la realización de la autopsia para determinar las causas de la muerte, así como la continuidad de las gestiones necesarias para lograr la identificación del cuerpo.