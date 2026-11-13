Imbroda anuncia unos Presupuestos de 442 millones para Melilla en 2027 con un "fortísimo carácter social"

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla y del Partido Popular (PP) local, Juan José Imbroda, presentando los nuevos presupuestos de Melilla para 2027. - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla y del Partido Popular (PP) local, Juan José Imbroda, ha anunciado este viernes que los Presupuestos de 2027 ascenderán a 442 millones de euros, lo que supone un incremento de casi 28 millones respecto al ejercicio anterior. Además, Imbroda ha destacado el "fortísimo carácter social" de unas cuentas que, según ha defendido, "no tienen parangón en ninguna entidad de España" y son "absolutamente reales".

En una rueda de prensa, como ejemplos de este compromiso social, ha mencionado medidas como el copago farmacéutico, la gratuidad de las guarderías, las ayudas a enfermos neurológicos, las subvenciones para viajar a la península y la financiación de matrículas universitarias, de Educación Secundaria Obligatoria y másteres, además de los premios de Formación Profesional.

"El componente social que llevamos en nuestro ADN es fortísimo, no nos gana nadie", ha afirmado el presidente, quien ha adelantado que el presupuesto destinado a Políticas Sociales experimentará un incremento superior al 11%.

En cuanto a la distribución de los recursos, Imbroda ha señalado que "cerca del 70% del presupuesto se destinará al pago de las nóminas de los empleados públicos" y de las más de 2.000 personas que prestan servicios para la Administración local. Asimismo, ha detallado que "las subvenciones a entidades representarán casi el 16% de las cuentas", mientras que las inversiones "superarán el 10%, a la espera de incorporar otros 100 millones de euros procedentes de remanentes".

Durante su comparecencia, el presidente melillense también ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por haber eliminado de los Presupuestos Generales del Estado actuaciones que considera fundamentales para la ciudad, entre ellas "el proyecto de ampliación del puerto de Melilla".

Asimismo, ha cuestionado el tiempo que ha tardado el Ejecutivo central "en constituir un grupo de trabajo para abordar las necesidades específicas de Ceuta y Melilla, entre las que figuran las comunicaciones aéreas y marítimas, la aduana comercial y el transporte ferroviario".

Sobre este último asunto, Imbroda ha ironizado con que "se incluya el ferrocarril entre las cuestiones que deben estudiarse cuando Melilla carece de este medio de transporte", dado que en la ciudad no existen trenes. El presidente ha pedido a los socialistas que dejen de "tomar el pelo" a los melillenses y ha expresado su malestar por lo que considera "una falta de compromiso del Ejecutivo central con la ciudad".

Frente a la gestión socialista, ha reivindicado al PP como una formación que apuesta por "la transparencia, la honestidad y la sensatez". Imbroda ha defendido la necesidad de que el PP gobierne tanto en Melilla como en Madrid y ha asegurado que la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del Gobierno supondría un cambio en la política nacional.

"Cuando llegue Feijóo, cambiará todo", ha afirmado, antes de concluir que "no valen otras cartas" y que la alternativa para España es "la auténtica, que es la del Partido Popular, con Feijóo a la cabeza".