Imbroda asegura que el Gobierno de Melilla apoya la propuesta del PP nacional "contra la invisibilidad de la mujer"

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), en una reunión con representantes de comunidades cristianas, musulmanas, judías e hindúes. - GOBIERNO MELILLA

MELILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha aclarado que su Gobierno "apoya la propuesta del PP nacional contra la invisibilidad de la mujer en espacios públicos", apenas unas horas después de que la portavoz del Ejecutivo autonómico, Fadela Mohatar, mostrara el rechazo del Gobierno local a la propuesta de Vox para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos, moción que fue respalda por el Grupo Parlamentario Popular.

A través de sus perfiles oficiales en redes sociales, la primera autoridad de la ciudad española del norte de África ha subrayado que "el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla apoya la propuesta del PP nacional contra la invisibilidad de la mujer en espacios públicos. España está en nivel 4 de Alarma y creo es una razón suficiente".

Imbroda ha matizado, no obstante, que esta posición es compatible con "el respeto máximo a las confesiones religiosas", marcando así una diferencia entre las medidas que puedan adoptarse por motivos de seguridad y la libertad de culto.

La declaración del presidente se produce en el contexto del debate abierto en el Congreso de los Diputados sobre iniciativas relacionadas con el uso del velo integral en espacios públicos y tras las manifestaciones previas de miembros de su propio Ejecutivo autonómico.

Con anterioridad, la portavoz del Ejecutivo melillense, Fadela Mohatar, rechazaba a la propuesta de Vox para prohibir el uso del velo integral islámico --burka y niqab-- en los espacios públicos, una iniciativa que ha sido respaldada en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Popular a nivel nacional.

A preguntas de los periodistas sobre la moción anunciada por la formación que lidera Santiago Abascal, la portavoz del Ejecutivo melillense, Fadela Mohatar, admitía que no conocía en profundidad el contenido de la propuesta que será debatida en la Cámara Baja, aunque dejó clara la oposición del Gobierno local a cualquier propuesta que vaya en contra de la libertad religiosa.

"Nosotros jamás nos vamos a meter ni con el velo islámico ni nada que constituya la libertad religiosa de cualquier comunidad", ha afirmado Mohatar, quien recalcó que el Partido Popular en Melilla "no adoptará ninguna medida que suponga una afrenta a la libertad individual o religiosa".

La portavoz recordó que en la Asamblea local ya se rechazó una iniciativa similar de VOX que, según indicó, también aludía al velo islámico. "No vamos a ir ni contra el velo islámico, ni los atavíos de una monja, ni nada que tenga que ver con una expresión de la libertad religiosa", señalaba.

Mohatar admitía que era necesario analizar con detalle el contenido de la propuesta de VOX que se debatirá en el Congreso de los Diputados "antes de fijar una posición definitiva sobre su alcance, especialmente en aquellos aspectos que pudieran estar relacionados con cuestiones de seguridad".