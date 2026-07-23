Imbroda denuncia un "efecto llamada" por el fallo del TS sobre los migrantes que entran a nado en Ceuta y Melilla

Un operario municipal arreglando la ducha de una de las playas de Melilla. - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla y del Partido Popular (PP) regional, Juan José Imbroda, ha denunciado este jueves el "efecto llamada" que, a su juicio, ha provocado la reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) que establece que los migrantes interceptados en el mar cuando intentan acceder a nado a Ceuta y Melilla no pueden ser objeto de rechazo en frontera, sino que deben someterse al procedimiento ordinario de devolución.

En declaraciones a los periodistas, Imbroda ha vinculado este pronunciamiento judicial con el incremento de la llegada de menores extranjeros no acompañados a la ciudad durante el último mes. Según ha indicado, en julio han entrado 45 menores, lo que sitúa en 160 el número total de menores acogidos actualmente en Melilla.

"Se han animado con la sentencia que ha habido, con la que, bueno, se puede pasar nadando sin problema, no se pueden rechazar, y con la ley que tenemos y con el Gobierno que tenemos", ha manifestado el dirigente popular.

Imbroda ha recordado que, según los criterios fijados por el Gobierno central para el reparto de menores migrantes, Melilla debería atender a un máximo de 84. "Ya tenemos 160 menores extranjeros no acompañados. Y Melilla, teóricamente, según el Gobierno nacional, no debe tener más de 84. Pues tenemos el doble", ha afirmado.

El presidente melillense ha responsabilizado al Ejecutivo central de no adaptar la legislación para afrontar esta situación y ha criticado que no actúe sobre lo que considera "los problemas verdaderamente importantes" que afectan a la ciudad.

"Como el Gobierno que tenemos no arregla la ley, como no se meten en lo verdaderamente importante, pues esto sigue aumentando. El efecto llamada, de este modo, se ha multiplicado por dos", ha concluido Imbroda.

La crítica del presidente de Melilla se produce después de que este mes el TS confirmara que la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, que regula el rechazo en frontera, no es aplicable a los migrantes interceptados en alta mar cuando tratan de acceder a nado a Ceuta o Melilla, por lo que estos casos deben tramitarse mediante el procedimiento ordinario de devolución.