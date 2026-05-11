Imbroda (PP) acusa a Yahya de "intromisión" por pedir al Rey de Marruecos la reapertura de una frontera con Melilla

Yahya Yahya con el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. - COMISIÓN DE AMISTAD HISPANO-MARROQUI

MELILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha calificado como "una manera de intromisión en la política soberana de España" la carta remitida por el ex senador marroquí Yahya Yahya al Rey de Marruecos, Mohamed VI, para solicitar la reapertura de la frontera de Farhana, cerrada desde marzo de 2020 con motivo de la pandemia del COVID-19.

A preguntas de los periodistas, Imbroda ha cuestionado que la petición se dirija al monarca marroquí y no al Gobierno español, al considerar que se trata de una cuestión que afecta a la soberanía nacional. "Habrá que preguntar a España si quiere que se abra la frontera con Farhana. ¿Cómo que al rey Mohamed VI le va a preguntar 'abra usted la frontera de España con Marruecos'?", ha manifestado el dirigente melillense.

El presidente autonómico ha mostrado además su malestar por lo que considera "injerencias de responsables políticos marroquíes" en asuntos relacionados con Melilla y España. "Ya estoy harto de ver la intromisión que tienen algunos políticos limítrofes, limítrofes pero extranjeros, con respecto a lo que es España y Melilla", ha afirmado.

La frontera de Farhana, considerada la segunda en importancia entre Melilla y Marruecos tras Beni-Enzar, permanece cerrada desde marzo de 2020, cuando el reinó alauí adoptó esta restricción por la crisis sanitaria del coronavirus. En mayo de 2022 solo se reabrió el puesto principal de Beni-Enzar, una vez superada la pandemia, pero permanecen aún clausurados los puestos fronterizos de Barrio Chino y el citado de Farhana.

El presidente de Melilla ha hecho estas declaraciones este lunes después de que la pasada semana eel ex presidente del Comité de Amistad Hispano-Marroquí de los Senados de ambos países, exsenador y exalcalde de Beni-Enzar/Farhana, Yahya Yahya, haya dirigido una carta al Rey Mohamed VI para solicitar su intervención con el objetivo de reabrir la frontera de Farhana con Melilla, la segunda más importante entre ambos países.

En la misiva a la que ha tenido acceso Europa Press, Yahya Yahya ha pedido recuperar el régimen especial que permitía durante décadas a los residentes de las zonas fronterizas acceder a Melilla únicamente con pasaporte, sin necesidad de visado, en virtud del acuerdo bilateral firmado entre Marruecos y España en 1995.

El exsenador sostiene que la continuidad de la exigencia de visado está provocando "profundas consecuencias humanas, familiares y sociales" para los habitantes de la región de Farhana y de la provincia de Nador, especialmente por la separación de familias con miembros a ambos lados de la frontera.

Según expone en la carta, numerosos padres, hijos y hermanos residentes en Melilla llevan años sin poder reencontrarse con sus familiares de Nador "debido a las dificultades para obtener visados", una situación que, asegura, se agrava durante festividades religiosas como el Eid al-Adha, la pascua grande musulmana prevista para el 27 de mayo.

Yahya Yahya ha afirmado además que la reactivación del régimen de tránsito no afectaría a la soberanía y representaría "una muestra de madurez diplomática" en el contexto de la mejora de las relaciones entre Marruecos y España tras la declaración conjunta de abril de 2022.

En el escrito también vincula esta petición al desarrollo económico de la región oriental marroquí y al proyecto estratégico del puerto Nador West Med, cuya evolución fue objeto de una reunión presidida por el monarca marroquí el pasado 28 de enero de 2026.

Asimismo, ha informado de la constitución, el pasado 5 de mayo, del denominado "Comité Preparatorio para la Defensa de los Asuntos de los Residentes de Farhana", integrado por representantes de la sociedad civil, notables y distintas personalidades locales con el fin de coordinar las reivindicaciones de los habitantes de la zona fronteriza.

La carta concluye con un llamamiento a la "sabiduría y visión" del monarca marroquí para atender una demanda que los residentes consideran prioritaria para preservar la cohesión social y los vínculos históricos entre las poblaciones fronterizas.