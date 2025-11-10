Imbroda (PP) reclama no hacer "un uso torticero de la religión" y defiende la convivencia como seña de identidad

MELILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla y del Partido Popular, Juan José Imbroda, ha pedido este lunes a la clase política "que no haga un uso torticero de la religión", al considerar que ello "perjudica gravemente la convivencia". En un discurso ante el Comité de Dirección Nacional del PP, encabezado por su presidente Alberto Núñez Feijóo, Imbroda ha subrayado que el 40% de la militancia popular en Melilla es de origen musulmán, lo que, a su juicio, refleja "la diversidad y el espíritu integrador" de la ciudad.

"Para estar en España hay que respetarse siempre a toda religión, y eso es lo máximo. Quien utiliza la religión para obtener réditos políticos no tiene perdón ni de Dios ni de los hombres, porque fatiga la convivencia y el futuro común", ha afirmado.

La primera autoridad melillense ha reivindicado que Melilla es "una ciudad de paz, integradora y respetuosa con todas las culturas", y recordó que recientemente fue sede de una jornada internacional por la paz organizada por la Universidad de la Paz de Naciones Unidas, "un reconocimiento -dijo- a la convivencia real que aquí se vive cada día entre judíos, musulmanes, cristianos, hindúes y personas de todas las procedencias".

Durante su intervención, Imbroda ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusó de "haber destrozado la Administración y gobernar con los enemigos de España". Dirigiéndose a Feijóo, exclamó: "Ustedes pueden imaginar, presidente Feijóo puede imaginar, las ganas que tengo de que salga corriendo, ya de una vez, el galgo de Paiporta. Que salga ya de una vez de este país, de España, a la que tanto daño le hace y que tanto necesita una figura como la tuya (Alberto Núñez Feijóo) y Partido Popular España, que tanto necesita que la democracia, la Constitución y la libertad vuelvan a funcionar".

El dirigente popular ha calificado de "vergüenza" que el Ejecutivo central no haya aprobado aún unos Presupuestos Generales del Estado, y consideró que esa situación "perjudica gravemente a los españoles y bloquea la llegada de nuevos fondos".

CASO KOLDO Y MARRUECOS

Imbroda se ha referido también al presunto caso de corrupción vinculado a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y mencionó su posible relación con Melilla. "Aquí tampoco nos hemos quedado al margen de esa situación nacional", señaló, apuntando a que "ya se están revisando papeles para remitirlos al Tribunal de Cuentas".

El presidente melillense ha acusado al PSOE de "no haber querido nunca a Melilla" y recordó que el PP ha ganado "todas las elecciones desde el año 2000". "Somos gente honesta y trabajadora, nos duele Melilla y nos duele España, por eso seguimos ganando", ha afirmado.

Además, Imbroda ha lamentado el cierre prolongado de la aduana comercial con Marruecos desde 2018, que -según dijo- "ha dejado a muchas personas en paro y ha paralizado el polígono comercial". Aun así, aseguró que el Gobierno melillense trabaja en "tres frentes de futuro": el frente universitario, la innovación tecnológica y el turismo.

"Melilla tiene futuro, mucho futuro, pero necesita gente que la quiera y crea en ella. Llevamos tiempo mirando al norte, y de ese norte vendrá lo mejor para nuestra ciudad", ha concluido.