Imbroda sobre la visita de Albares: Marruecos "lleva toreando a España cinco años" con el tema de la aduana

MELILLA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha asegurado este viernes que no le ha causado ninguna sorpresa los nulos resultados de la visita del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a Marruecos en lo referente a las aduanas de Melilla y Ceuta porque este país "lleva toreando a España cinco años" con este asunto y reafirma su apuesta por "mirar al norte" para no estar al albur de "los vaivenes" de las autoridades del país magrebí sobre los temas que afectan a las dos ciudades españolas de norte de África.

En una declaración a los medios, Juan José Imbroda ha admitido que "francamente a mí no me ha causado ningún jarro de agua fría la reunión que ha mantenido José Manuel Albares en Marruecos con el ministro de Exteriores de marroquí", después de que no se hayan producido avances en la reapertura de las aduanas comerciales ni en la exigencia del cumplimiento por parte del gobierno magrebí del régimen de viajeros, dado que las autoridades marroquíes impiden que puedan cruzar ningún producto desde Ceuta y Melilla a su país.

"Me lo esperaba porque a los precedentes me atengo: desde hace ya cinco años están toreando y mareando la perdiz de una forma obscena" ha aseverado, para añadir que "cualquier conversación de este tipo sin antes poner realmente los intereses y los derechos que necesita España de una manera contundente, en vez de estar cediendo y cediendo desde hace años, ahora se ha recogido lo que se ha sembrado".

"NO HACER NI CASO"

La primera autoridad melillense ha lamentado que las conversaciones entre los ministros de Exteriores español y marroquí de este jueves no hayan tenido ninguna consecuencia en los asuntos que afectan a Melilla y Ceuta. "No nos hacen ni caso, no van a abrir la aduana comercial de la Unión Europea y aquellos ensayos que hicieron fueron una pantomima digna de una obra de teatro chusco" ha criticado el dirigente popular.

Imbroda está convencido de que más de un año después de los acuerdos de Pedro Sánchez con Marruecos, tras su giro sobre la tradicional postura española sobre el Sáhara Occidental, "todo sigue igual y por eso nuestra propuesta sigue en pie: Melilla tiene que mirar al norte", en referencia al resto de España y al conjunto de la Unión Europea.

El presidente melillense ha lamentado que esta estrategia de centrarse en Europa y dejar a un lado Marruecos no se hubiera empleado antes, tras cuatro años de gobierno de PSOE, CPM y un exintegrante de Cs, el expresidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro. "Desgraciadamente se han perdido cuatro años sin hacer nada, pero lo hemos cogido con mucha fuerza y vamos a mirar al norte" ha asegurado Imbroda, que regresó a la Presidencia de Melilla en julio de 2023 tras cuatro años en la oposición.

"Eso significa intentar vincularnos a los valores del desarrollo económico de España y Europa y que realmente no tengamos que estar sometidos a los vaivenes que Marruecos quiere imponer en su política exterior con España" ha señalado la autoridad melillense.

Por último, ha recalcado que los resultados del encuentro entre José Manuel Albares y Naser Burita en lo consecuente a las aduanas comerciales de Melilla y Ceuta "es lo que me esperaba, pero vamos a seguir trabajando y en ese tema prácticamente no hacer ni caso".