El juzgado incoa diligencias sobre el presidente de Ceuta por presunta prevaricación tras una denuncia de UGT

CEUTA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta ha acordado incoar diligencias previas sobre el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas (PP), por un presunto delito de prevaricación administrativa denunciado por la Unión General de Trabajores (UGT), que le acusa de eludir el cumplimiento de varias sentencias que anularon el nombramiento de distintos altos cargos al limitarse a cambiar de denominación de los puestos que ocupan en la estructura del Gobierno autonómico.

El auto de la magistrada, a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, estima que "los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa" y acuerda practicar las diligencias "esenciales" para "determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos y las personas que hubiera intervenido" para, en su caso, concretar "el órgano competente para el enjuiciamiento".

UGT ha trasladado a los medios su "satisfacción" por la resolución de la jueza y su "esperanza" de que "las múltiples tretas usadas por Vivas para eludir la Justicia hayan finalizado".

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmó hace siete años la nulidad del nombramiento de un director general que ya se había declarado en primera instancia no ajustado a derecho, como el de varios altos cargos más que fueron inmediatamente nombrados viceconsejeros, y en 2017 sentenció que la Ciudad no podía incluir en su equipo de gobierno a "personas que no ostenten la condición de electos".

"Los nombramientos de los subdirectores generales como viceconsejeros fue una tomadura de pelo al sindicato y una mofa a las sentencias dictadas por los tribunales de justicia españoles", refirió UGT en su demanda, en la que denunció que a Vivas "le es igual que los nombrados sean concejales electos, pues lo interesante era que continuasen en 'sus funciones' independientemente d elo que dijesen los Juzgados y realizando para ello nombramientos ficticios".

El sindicato considera que en el proceder de Vivas también podrían apreciarse supuestos delitos de "malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de ley".