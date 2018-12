Melilla baja a 24 días la espera para una operación no urgente, la menor de España

Publicado 02/12/2018 17:04:54 CET

MELILLA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El tiempo medio de espera para una operación no urgente en el Área de Salud de Melilla, gestionada por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), se ha reducido en cinco días en el último semestre, situándose en 24 días de media, la cifra menor de España, cuya media es de 93 días, según ha informado este domingo el organismo sanitario.

El área de salud, que depende directamente del Ministerio de Sanidad dado que esta competencia no ha sido transferida a la Ciudad Autónoma, ha destacado en relación a la espera quirúrgica que "también ha disminuido la tasa de pacientes pendientes de operaciones no urgentes por mil habitantes, pasando de 3,83 a 3,23 por ciento". Al respecto, ha asegurado que "al cierre de recogida de datos, no existían pacientes con más de seis meses de espera".

En cuanto a las esperas para consultas con los diferentes especialistas, el Ingesa ha indicado que "globalmente presentan un tiempo medio de espera de 21 días", cifra igual a la que se daba al cierre del ejercicio anterior.

En relación a la tasa de pacientes pendientes por mil habitantes, ésta ha bajado del 24,33 a finales de 2017 a 18,49 por ciento a finales de junio de 2018. Sin embargo, el porcentaje de citas de más de 60 días ha aumentado de 32,5 por ciento en 2017 a 33,4 por ciento este año.

El Ingesa ha indicado que estos datos relativos a Melilla corresponden a cifras cerradas a fecha de 30 de junio correspondientes al Sistema de Información sobre Listas de Espera en el Sistema Nacional de Salud.