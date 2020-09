Melilla comienza clases presenciales-telemáticas y con aulas de conciliación para las familias que lo pidan

MELILLA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Melilla ha arrancado este miércoles el curso escolar con los alumnos de 1º y 6º de Educación Primaria y las presentaciones del 1º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), un curso en el que se combinarán clases presenciales con telemáticas.

En declaraciones a los periodistas tras asistir a la apertura en uno de los centros, el director provincial del Ministerio de Educación, Juan Ángel Berbel, ha asegurado que "Melilla va a ser la única región de España que ponga las aulas de conciliación a disposición de todas las familias" independientemente de su situación laboral y personal.

Berbel, que ha estado acompañado por la delegada del Gobierno Sabrina Moh, ha señalado que "las aulas de conciliación no tienen ningún coste para las familias y se van a reforzar con el personal de los Planes de Empleo de la Delegación del Gobierno", ha informado.

Sobre el temor de aquellos padres que están recogiendo firmas para solicitar únicamente clases on-line por el miedo a contagio del Covid-19, el responsable educativo ha señalado que "entiendo la preocupación de algunas familias por el inicio del curso escolar, pero ahora mismo los centros educativos reúnen más condiciones de seguridad e higiene que cualquier ámbito privado en el que pueda hacer sus actividades un menor, como puede ser una academia, un gimnasio, la playa o cualquier otras actividad que se haga en horario extraescolar o complementario".

El director provincial del Ministerio de Educación ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a las familias de los alumnos y ha dejado claro que los centros educativos "cumplen las condiciones y las normas sanitarias e higiénicas".

En su intervención ante los medios de comunicación, Berbel ha reconocido que, salvo que por el nivel de contagio las autoridades sanitarias aconsejen otra cuestión, "la solución no puede ser la vía telemática". "La presencialidad no puede ser sustituida por la enseñanza telemática, sobre todo en etapas como Infantil y Primaria, donde el trabajo de socialización, la conciliación, lo afectivo, o la detección de abandono o maltrato en el hogar, no se puede analizar ni canalizar del mismo modo que cuando tienes al alumnado presencialmente", ha explicado.

En cualquier caso, ha dicho que, en aras a ser precavidos, un total de 180 docentes se han formado en nuevas tecnologías desde el mes de junio. "Se le agradece esas ganas de trabajar, porque nos podemos encontrar en que tenemos que retroceder, condicionados por las circunstancias, a la vía telemática", ha apostillado.

PERSONAL NEGATIVO EN COVID

Berbel también ha informado de que "todas las pruebas para detección de Covid, que se han realizado tanto al personal docente y como al no docente, han salido negativas".

La autoridad educativa ha reconocido que este miércoles ha comenzado "un curso atípico" debido a que está marcado y condicionado por la pandemia, pero, precisamente por eso, ha agradecido el trabajo llevado a cabo por los equipos directivos de los diferentes centros educativos de la ciudad "por canalizar el trabajo y hacer de la vuelta al colegio un espacio seguro".

También ha agradecido a la Delegación del Gobierno la contratación de más de 200 personas de apoyo para este curso escolar, a través de Planes de Empleo, así como a la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad, por los recursos económicos para reforzar el inicio del curso escolar, concretamente 1,7 millones de euros para suministros informativos, 600.000 euros para el refuerzo en limpieza y desinfección y 200.000 euros para mascarillas, geles hidroalcohólico y otros materiales sanitarios.