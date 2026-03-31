Melilla contará con una nueva Jefatura Superior de Policía de 26 millones de euros con 17.000 metros cuadrados

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha presentado el anteproyecto de la nueva Jefatura Superior de Policía - GOBIERNO

MELILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha presentado el anteproyecto de la nueva Jefatura Superior de Policía, una infraestructura "muy demandada" que contará con una inversión de 26 millones de euros y supondrá la demolición completa del edificio actual para levantar uno nuevo en parcela de 17.000 metros cuadrados. Mientras duren las obras, los agentes ocuparán las instalaciones del antiguo Hospital de Melilla, desalojado en junio para ser trasladado al nuevo Hospital Universitario.

Durante la presentación, Sabrina Moh ha subrayado que el proyecto contempla "la demolición completa del edificio actual y la construcción de uno nuevo", que además ampliará su superficie gracias al aprovechamiento del terreno colindante. Ha subrayado que la actuación "supondrá un importante salto en dimensiones", ya que la actual jefatura cuenta con 2.687 metros cuadrados frente a los cerca de 17.000 metros cuadrados previstos para el nuevo inmueble, lo que multiplicará por siete su tamaño.

Según ha explicado, la futura infraestructura "se concibe como un edificio moderno, funcional y adaptado a las necesidades actuales y futuras". Según ha detallado la delegada, contará con dos plantas subterráneas, una planta baja y tres alturas, sumando un total de seis niveles. "Será un edificio diseñado con criterios modernos y preparado para responder tanto a las necesidades de la Policía Nacional como de la ciudad", ha señalado.

Moh ha destacado también el valor arquitectónico del proyecto, que define como "moderno, atractivo y plenamente integrado en el entorno urbano", y ha incidido en que su diseño busca mejorar tanto las condiciones de trabajo de los agentes como la atención a la ciudadanía.

"Es un espacio pensado para reforzar la calidad del servicio público", ha añadido. Entre las principales novedades, el nuevo complejo incluirá una galería de tiro, una instalación de la que actualmente carece la Policía Nacional en la ciudad. La delegada ha explicado que esta infraestructura es "esencial para la formación y el entrenamiento de los agentes", permitiendo prácticas en condiciones adecuadas y seguras.

Mientras se ejecutan las obras, la Policía Nacional será reubicada de forma provisional en el antiguo Hospital Comarcal de Melilla, cuyas instalaciones quedaron libres tras el traslado de los servicios sanitarios al nuevo Hospital Universitario. Moh ha indicado que este espacio permitirá mantener la actividad policial durante el desarrollo del proyecto. Asimismo, ha señalado que esta reubicación contribuirá a dinamizar la zona, junto con el traslado temporal de servicios del centro de salud Alfonso XIII al mismo complejo. "Permitirá seguir revitalizando el barrio con servicios sanitarios y policiales", ha concluido.