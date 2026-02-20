Melilla pide al Gobierno recuperar las conexiones marítimas de fin de semana con Almería tras perder 121.000 pasajeros

El presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, Manuel Ángel Quevedo. - AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

MELILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, Manuel Ángel Quevedo (PP), ha reclamado al Gobierno central la recuperación de las conexiones marítimas de fines de semana con Almería, después de que esta ruta registrara en 2025 un descenso de 121.000 pasajeros, lo que supone una caída del 46,3% respecto al año anterior.

Quevedo ha estimado que, sin el impacto de la Operación Paso del Estrecho (OPE), la conexión con la capital almeriense habría perdido 37.000 pasajeros frente a los 121.000 actuales, lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de revisar el servicio.

En contraste, ha destacado que el tráfico con Málaga se ha incrementado en mil pasajeros (1%). Sin la OPE, según ha precisado, la subida en la ruta Melilla-Málaga sería de 27.000 viajeros. Esta conexión, ha apuntillado, "es la más utilizada por los melillenses", concentrando el 61% de los usuarios, frente al 23% que opta por Almería y el 16% que elige Motril (Granada).

Asimismo, el tráfico con Motril ha aumentado en 19.000 pasajeros, lo que representa un crecimiento del 23,7%, "consolidando esta línea como una alternativa en expansión dentro de las comunicaciones marítimas de la ciudad autónoma".

El dirigente portuario ha defendido que el contrato actual, licitado por la Dirección General de Marina Mercante, dependiente del Ejecutivo central, "no debe prorrogarse más allá de su vigencia", y ha advertido de "las carencias existentes en el servicio". Entre ellas, ha subrayado "la necesidad de mejorar las condiciones de la conexión con Almería, incrementar las frecuencias y optimizar los horarios".

Estas deficiencias, ha añadido, afectan también al transporte de mercancías, "incluidas las mercancías peligrosas", un aspecto que considera prioritario "para garantizar la competitividad y el abastecimiento de Melilla".