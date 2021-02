Melilla prorroga hasta el 1 de marzo el cierre de actividad a las 19,00 horas y la prohibición de viajar

MELILLA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Melilla ha anunciado este lunes que prorroga hasta el 1 de marzo el cierre de todas las actividades a las 19,00 horas, incluida las educativas, deportivas, hosteleras y comerciales; la prohibición de viajar salvo por causa de fuerza mayor y mantener el toque de queda desde las 22,00 hasta las 06,00 horas.

Así lo recoge un decreto del presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro (Cs), en el que señala que prosiguen las medidas preventivas en la Ciudad de Melilla que se establecieron el pasado 26 de enero "como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del Covid-19" en la ciudad española del norte de África, con cerca de un millar de casos activos de coronavirus diarios para una población de 85.000 habitantes.

Este decreto ha surtido plenos efectos desde su publicación en el Boletín Oficial de Melilla este lunes y mantendrá su eficacia hasta las 23,59 horas del 1 de marzo de 2021, "sin perjuicio de que las medidas previstas sean objeto de seguimiento y evaluación continua con el fin de garantizar su adecuación a la evolución de la situación epidemiológica, pudiendo, a estos efectos, prorrogarse, modificarse o dejarse sin efectos".

Eduardo de Castro ha expuesto que con esta prórroga "se persigue la reducción de la movilidad social de manera significativa y, por tanto, se pretende detener la expansión de la epidemia".

El presidente melillense ha reconocido que la limitación de las reuniones de grupos que pertenezcan al mismo núcleo o grupo de convivencia, en cualquier espacio público o privado, salvo en determinados supuestos de excepción, como la hostelería, con un máximo de cuatro personas salvo para convivientes, "implica, sin lugar a dudas, un salto cualitativo en el grado de dureza de las restricciones y limitaciones que en estos últimos meses se han estado adoptando en nuestra Ciudad Autónoma y que comporta un enorme sacrificio y esfuerzo pero resultan imprescindibles en estos momentos para hacer frente a una situación epidemiológica y asistencial tan gravosa".

BROTE EN LA CÁRCEL

Por otro lado, el número de positivos en el Centro Penitenciario de Melilla asciende a 42 y nueve funcionarios, de los cuales "un interno y un funcionario permanecen hospitalizados en estado estable", ha informado el sindicato ACAIP-UGT.

Esta organización ha rechazado unas declaraciones del consejero de Salud Pública, Mohamed Mohand (PSOE), en las que afirmaba que el brote en la cárcel estaba controlado. "No, Sr Mohand, el brote de la prisión no está controlado. Nuestra organización quiere señalar que durante toda la pandemia hemos adoptado una actitud responsable evitando siempre crear alarma social y controversia, pero no entendemos en qué se basa el consejero de Salud Pública para afirmar que el brote de la cárcel está controlado", ha señalado el sindicato de prisiones.