Moreno dice que "hay que cumplir los mandatos" y liga el aumento del paro a la "inestabilidad institucional"

Publicado 04/03/2019 14:07:34 CET

CEUTA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha pedido este lunes desde Ceuta a "todos" los agentes políticos "un esfuerzo" para "cumplir las legislaturas y los mandatos estatutarios y constitucionales de cuatro años". "Eso da estabilidad a la situación económica y social", ha subrayado al hilo de los últimos datos de aumento del paro registrado, a su juicio "íntimamente ligados" a la "expansiva e irracional" política económica desarrollada por el Gobierno de Sánchez en "una permanente inestabilidad institucional que está suponiendo un parón para inversiones que deben llegar a nuestro país".

Moreno ha lamentado en declaraciones a los periodistas junto a su homólogo de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas (PP), que en los cinco años que lleva al frente del PP de Andalucía se ha "enfrentado a un permanente proceso electoral" y ha advertido de que "tantas elecciones no son buenas".

Con vistas a las próximas elecciones generales ha deseado "que la campaña se lleve por buen término porque la ciudadanía está cansada de que no se aporten propuestas y soluciones para sus problemas". "A mí me gustaría escuchar propuestas interesantes como las que está haciendo el candidato del PP --Pablo Casado-- porque aquí nos jugamos dos modelos de España: el del señor Sánchez con sus aliados independentistas y de izquierda radical; y el nuestro, el que creó ocho millones de puestos de trabajo en las dos experiencias gobernando que hemos tenido".

"NO ESTAMOS OBSESIONADOS POR EL PASADO"

Preguntado por su compromiso de "levantar alfombras" en Andalucía, Moreno ha dicho que "no tenemos la obsesión de estar mirando al pasado porque venimos a construir un nuevo porvenir para Andalucía", pero ha recalcado que "también nos parece evidente que hay que saber qué ha sucedido para poder hacer un diagnóstico certero de la situación económica y financiera de la Junta y para evitar que vuelvan a suceder cosas que nos han entristecido a todos los andaluces en materia de corrupción y prácticas irregulares en la Administración".

"Estamos viendo cosas que no me gustan --ha apuntado-- como que la Junta tenga que pagar más de 500 millones de euros en sentencias judiciales y no me parece razonable que este mismo ejercicio haya que abonar otros 160 al Metro de Sevilla por chapuzas administrativas, que existan 500 millones en facturas de la Consejería de Fomento en un limbo y que haya habido prácticas que nos ponen al límite de la capacidad de gasto".

Desde su punto de vista todo ello prueba que "las cosas no se han hecho bien en los últimos años", por lo que "nosotros encargamos una evaluación a modo de auditoría en el primer Consejo de Gobierno para conocer el estado financiero de los organismos más sensibles, no solo para denunciar sino también para corregir, y esa información la tendremos en un plazo de 45 días hábiles que se ampliará si es necesario para tener la información precisa".

"Lo que hacemos es trabajar para que no haya más situaciones como los ERE, Invercaria o la Faffe, para no que estemos siendo noticia permanente por irregularidades o ineficacia en la gestión", ha agregado.