La oposición se desmarca del plan del PP de Ceuta de devolver al Estado las competencias sobre menores extranjeros solos

Archivo/PEDRO ARMESTRE/SAVE THE CHILDREN

Publicado 08/10/2018 12:50:29 CET

CEUTA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, y el diputado de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea autonómica, Javier Varga, han coincidido este lunes en criticar por "irresponsable" y "pantomima", respectivamente, la voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma que preside Juan Vivas (PP) de "devolver" al Estado las competencias sobre Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) que la Administración regional gestiona desde 1999.

En declaraciones a los periodistas, el socialista ha opinado que "antes de tomar esa decisión habría que valorar ventajas e inconvenientes para garantizar, sobre todo, la buena situación de los menores" y no "tomar una decisión apresurada que, como pretende hacer el Gobierno del PP, sería una dejación de funciones y una total irresponsabilidad".

El líder de la oposición en la Cámara autonómica cree que el plan de Vivas para renunciar a la atención a los jóvenes foráneos solos que están en Ceuta, unos 400 según las estimaciones de su consejera de Sanidad ("300 ó 310" tutelados y "70 u 80" en las calles), sería un proceso "bastante complejo" que exigiría incluso "reformar el Estatuto de Autonomía" de 1995.

Ciudadanos ha reprochado al PP en una nota a los medios que con su "pasividad" ha generado "un efecto llamada para los MENA y sus familias" en Marruecos y ha interpretado su voluntad de renunciar ahora a esas competencias como "una tomadura de pelo a los ceutíes"; "una expresión de su falta de voluntad por sacar adelante los asuntos de la ciudad con autonomía y de su incompetencia para enfrentarse a los problemas de Ceuta".

Desde el punto de vista de la formación naranja "el quid del problema de los menores en Ceuta no es solo que somos frontera de Europa con África sino la falta de medios humanos y técnicos que tiene esa frontera, la falta de voluntad política para aplicar soluciones y la pésima y pasiva gestión que han tenido con este asunto de los MENA todos los gobiernos de la Ciudad".

Además, Varga ha alertado de que en el paso del Tarajal "no se aplican medidas preventivas que impidan que padres que entran con tres niños salgan con uno" y que "cada día acceden a territorio español por esa frontera internacional sin ningún problema menores solos o acompañados por personas que no son ni sus progenitores ni sus tutores pero el Gobierno no notifica a las autoridades marroquíes la identidad de esos jóvenes que 'desaparecen' sin más de su país".

El segundo grupo de la oposición en la Asamblea, la coalición localista Caballas, interpelará al Ejecutivo autonómico en el próximo Pleno para que detalle "las razones por las que pretende renunciar a las competencias en materia de Menores, cómo y cuándo piensa hacerlo y si ha previsto las consecuencias que esta decisión acarrearía".

En un comunicado, la formación que lidera Mohamed Ali ha apuntado que la mera intención de dar ese paso "no se debe a circunstancias sobrevenidas, imprevistas o incontrolables sino a una evidente falta de interés y a una exhibición de irresponsabilidad intolerable" que "desprestigia" a una institución que desde 1999 "se ha limitado a hacer lo mínimo imprescindible con Menores a desgana y sin recursos para no ir a prisión denunciada por la Fiscalía".

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha recordado este lunes en declaraciones a la Cadena SER que el Gobierno central acaba de destinar "más de seis millones de euros" a Ceuta y a Melilla para contribuir a financiar la atención a los MENA; que en septiembre se pactó con todas las Autonomías repartir otros 40 millones con el mismo objetivo y que para el Ejecutivo central "da igual que los menores sean nacidos en España o en otros países". "Necesitan atención y no queremos discriminar sino que tengan una atención adecuada", ha resumido.